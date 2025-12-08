Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışma

Tayland ile Kamboçya arasında, ateşkes anlaşmasına rağmen yaşanan sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar yeniden başladı.

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tuttu.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti.

Winthai, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etti.

Ordu yetkilileri, çatışmalar nedeniyle Kamboçya sınırına yakın bölgelerden 385 bini aşkın Taylandlının tahliye edildiğini açıkladı.

Tayland basınındaki haberlerde, Kamboçya'dan roketler ateşlendiği, dronların havalandığı ve silahlı saldırılar olduğu savunuldu.

Kamboçya da Tayland’ı suçladı

Kamboçya merkezli Khmer Times'ın haberine göre de Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu.

Socheata, bir süre sonra Tayland tarafının bazı bölgelerde tanklar ve zehirli gazlar kullanarak saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek, sınırdaki durumu yüksek teyakkuzda takip ettiklerini aktardı.

Tayland tarafının Kamboçya hakkında "yanlış bilgi yaydığını" ileri süren Socheata, saldırılarda birçok sivilin yaralandığını ve bölge sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Socheata, Kamboçya'dan saldırılara karşılık vermediklerini, daha önce varılan barış anlaşmasına saygı duyulduğunu vurguladı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti. 300 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı. Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: En az 12 ölü

