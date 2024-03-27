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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 11:47
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Tayland evlilik eşitliğini yasallaştırmaya hazırlanıyor

2024'ün sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen planda, Tayland eşcinsel birliktelikleri tanıyan tek Güneydoğu Asya ülkesi haline gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tayland evlilik eşitliğini yasallaştırmaya hazırlanıyor
Fotoğraf: euronews.com

Tayland’da Temsilciler Meclisi ezici bir çoğunlukla evlilik eşitliğini yasallaştırmak için oy kullandı.  

nytimes.com’un haberine göre, Tasarı şimdi Tayland Senatosu'na gidecek. 

2024'ün sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen planda, Tayland eşcinsel birliktelikleri tanıyan tek Güneydoğu Asya ülkesi haline gelecek. 

Bu tür tutumların nadir olduğu bir bölgede Tayland'ın LGBTQ+ çiftler için göreceli bir "sığınak" olarak itibarını güçlendireceği yorumları yapıldı. 

Ne olmuştu?

Seçimden önce, İleri Hareket Partisi sekiz diğer partiyle koalisyona girdi.

Bu koalisyon, evlilik eşitliğini yasallaştırmak ve cinsiyetten bağımsız unvanları kullanma hakkını getirmek veya yasal belgelerde cinsiyet ima eden unvanlardan kaçınmak da dahil olmak üzere güneydoğu Asya ülkesine daha kapsayıcı yasalar getirme sözü verdi.

Tayland herhangi bir eşcinsel sendika biçimini tanımıyor, ancak geçen yıl bu kez, milletvekilleri bu tür ilişkileri yasallaştırmak için ilk onayı verdiğinde aynı cinsiyetten evliliğe izin verme yönünde bir adım attı.

Asya'nın başka yerlerinde, Tayvan parlamentosu, Mayıs 2019'da yürürlüğe giren evlilik eşitliğini yasallaştırmak için bir yasa çıkardı ve bu da onu bölgede evlilik eşitliğini yürürlüğe koyan ilk ülke haline getirdi. Eşcinsel çiftlere tam evlat edinme hakları vermek için çığır açan mevzuat yakın zamanda onaylandı.

Tayland'da LGBTİ+ hakları

*Tüm eşcinsel karşıtı ayrımcılıklar yasaktır.

*2005 yılından bu yana orduya katılım sağlanabiliyor. 

*Transeksüeller cinsiyet uyum ameliyatı sonrası yasal cinsiyetlerini değiştirebilir.

* Eşcinsellik 1956'dan beri yasal ve BM deklarasyonu imzalandı

(EMK)

Tayland LGBTİ+ hakları insan hakkıdır evlilik eşitliği
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/haber/kosova-evlilik-esitligine-onay-vermeye-hazirlaniyor-283127
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20 Haziran 2023
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"SEVGİ SEVGİDİR, SEVGİ KAZANMALIDIR"
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/haber/tayland-in-olasi-basbakani-evlilik-esitligini-yasallastirma-sozu-verdi-280015
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