Geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma kaldırılan Taylan Kulaçoğlu hayatını kaybetti.

Taylan Kulaçoğlu'nun adı RedHack davasında geçmiş, birçok kez gözaltına alınmış, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.

Avukatı Tamer Doğan 7 Eylül’de, "Dostum ve müvekkilim Taylan Kulaçoğlu'nun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendim. Taylan nice zorluğu atlatmış, direngen bir insandır, bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum" diye yazmıştı.

Doğan, bugün sosyal medya hesabından Taylan Kulaçoğlu’nun yaşamını yitirdiğini, şu sözlerle duyurdu:

"Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu. Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağolsun."

TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise, "Taylan Kulaçoğlu’nu ne yazık ki kaybettik. Erken gidişlerin ardından tek tek eksilmenin acısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

(AB)