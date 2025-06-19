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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 15:39
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 15:45
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Tayfun Kahraman’a 3 ay sonraya MR randevusu: Tedavi aksıyor

Meriç Demir Kahraman, "Tayfun cezaevi koşullarında olduğu için vücudunda D vitamini tüm dış takviyelere rağmen doktorlarının istediği seviyede değil. Tüm bu durumlar da resmi raporlarla belgelidir" dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Tayfun Kahraman’a 3 ay sonraya MR randevusu: Tedavi aksıyor

Meriç Demir Kahraman, Gezi Davası'ndan tutuklanan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen hükümlü şehir plancısı MS hastası Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman’ın sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'nde eşini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, eşinin kontrol nedeniyle hastaneye götürüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Eylül ayında Tayfun’un detaylı beyin ve omurilik MR’ının çektirebileceğini öğrendim" dedi. Meriç Demir Kahraman, "Sadece sağlık koşullarının takip ve tedavisinin aksaması değil, cezaevi şartları da hastalığın seyrini ilerletiyor. Örneğin, MS hastalarının bolca güneş alması gerekirken, Tayfun cezaevi koşullarında olduğu için vücudunda D vitamini tüm dış takviyelere rağmen doktorlarının istediği seviyede değil. Tüm bu durumlar da resmi raporlarla belgelidir.”

NOT: MS hastalığına rağmen Gezi davası kapsamında 3 yıldır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, dün hastaneye sevk edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yol arkadaşımız ve parti üyemiz, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman’ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini öğrendik" demişti

"Suçsuz halde 38 aydır cezaevinde tutulmaktadır"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meriç Demir Kahraman, şöyle seslendi:

"19 Haziran 2025, Silivri, 165. görüş: Tayfun’dan herkese selam.

Öncelikle, Tayfun’un 2005 yılından beri MS tedavi ve takibini yürüten tüm doktorları, hemşireleri, hastane çalışanları başta, sesimize ses olan, Tayfun için endişelenen, arayan, soran, yazan herkese minnetle teşekkür ederim.

Bildiğiniz gibi, Tayfun dün hastaneye sevk edilmişti. Bugün görüştüğümüzde kontrol nedeniyle hastaneye götürüldüğünü, dün gerçekleştirilen tahlil sonuçlarını hastaneden cezaevine iletildiğinde görebileceğimizi, ancak Eylül ayında Tayfun’un detaylı beyin ve omurilik MR’ının çektirebileceğini öğrendim.

Çeken bilir, MS çok ciddi bir hastalık. 11 yıllık evliliğimiz boyunca, çok defa ani ataklar nedeniyle apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldık. Gece yarıları MR çektirmek zorunda kaldık. Tayfun’un öngörülemeyen MS atakları nedeniyle yürüyemediği, konuşamadığı, elini kullanıp yazı yazamadığı zamanlara şahit olduk. Şimdiyse cezaevi koşullarında 3 ay sonraki MR sevkini beklememiz gerekiyor.

Sadece sağlık koşullarının takip ve tedavisinin aksaması değil, cezaevi şartları da hastalığın seyrini ilerletiyor. Örneğin, MS hastalarının bolca güneş alması gerekirken, Tayfun cezaevi koşullarında olduğu için vücudunda D vitamini tüm dış takviyelere rağmen doktorlarının istediği seviyede değil. Tüm bu durumlar da resmi raporlarla belgelidir.

Üstelik, eşim Tayfun Kahraman masumdur. Suçsuz halde 38 aydır cezaevinde tutulmaktadır.

Ailemiz üç yılı aşkın süredir bu haksızlık ve zulüm ile yaşıyor.

Doğru, gerekli, insani, vicdani ve adil olan; eşim Tayfun’un doktor kontrollerine özgürce ve ailesiyle gitmesidir.

Masum bir insanın sağlığıyla böyle oynanır mı?

Suçsuz olduğu bilindiği halde bir insan 38 ay hücrede, ailesinden ayrı tutulur mu?

Talebimiz çok basit, çok meşru ve çok somut: Adalet ve sağlıklı yaşama hakkı!"

Özgür Çelik: Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
Özgür Çelik: Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
18 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gezi davası kararı tayfun kahraman Gezi mahpusları hasta mahpuslar
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