Tayfun Kahraman: Yeniden yargılanmamın önünün açılmasını bekliyorum

Gezi Davası kapsamında hakkında verilen 18 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci hak ihlali ve yeniden yargılama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Kahraman, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, AYM kararının 6 Ekim’de Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından yaşanan gelişmeleri avukatları aracılığıyla takip ettiğini belirtti.

AYM’nin kararın uygulanmasına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyı da paylaşan Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

Yeniden yargılanmamın önünün açılmasını ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkıma kavuşmayı bekliyorum.

Kahraman, açıklamasında adalet ve hak arayışına destek veren herkese teşekkür etti.

AYM: Yerel mahkemenin takdir yetkisi yok

Anayasa Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihli yazısında, ihlal kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ileterek yeniden yargılama yükümlülüğünü hatırlattı.

Yazıda, AYM’nin yerleşik içtihatlarına atıf yapılarak, hak ihlali kararları doğrultusunda yapılacak yeniden yargılamanın Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen olağan yargılamanın yenilenmesi usulünden farklı olduğu vurgulandı.

Buna göre, ihlal kararının gönderildiği mahkemenin yeniden yargılama nedeninin varlığı konusunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmuyor.

AYM ayrıca, yeniden yargılama yapılması için Kahraman'ın veya avukatlarının yeni bir başvuruda bulunmasının gerekmediğini belirtti. Yerel mahkemenin, karar kendisine ulaştığında tarafların talebini beklemeden yeniden yargılama sürecini başlatmakla yükümlü olduğu ifade edildi.

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İkinci ihlal kararı 2 Nisan'da verilmişti

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında daha önce verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine yapılan ikinci bireysel başvuruyu 2 Nisan 2026'da karara bağlamıştı.

AYM Genel Kurulu, oy birliğiyle yeniden hak ihlali ve yeniden yargılama kararı vermişti. Kararın gerekçesi 6 Ekim 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da kararın yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, AYM'nin yeniden yargılama kararının tartışmaya açık olmadığını belirtmişti.

Yıldız, “Yargılanmanın yenilenmesine karar verdi, yani hak ihlali kararı verdi ve ‘yargılamanın yenilenmesi gerekir’ dedi, bunun tartışılacak bir tarafı yok” ifadelerini kullanmıştı.

(NÖ)