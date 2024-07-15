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Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2024 14:16
 ~ Son Güncelleme: 15 Temmuz 2024 14:48
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Tayfun Kahraman: Hukuksuz şekilde hapsedildim

Gezi davası nedeniyle tutuklanan Tayfun Kahraman'ın sosyal medya hesabından, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Tayfun Kahraman: Hukuksuz şekilde hapsedildim

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen ve Silivri cezaevinde olan akademisyen ve şehir plancısı Tayfun Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin mesaj gönderdi.

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Kahraman darbe girişimini lanetleyerek, "Hakiki bir hesaplaşma için FETÖ'cü teröristlerin hazırladığı senaryoyla kurulmuş bir iddianameyle delilsiz ve hukuksuz bir şekilde hapsedilmiş olmam da dahil, darbeci çetenin izlerinin yargımızdan silinmesinin gerektiğini yeniden hatırlatıyorum" dedi.

Tayfun Kahraman'ın sosyal medya hesabından, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşım şöyle:

"15 Temmuz hain darbe girişimini lanetliyor, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Hakiki bir hesaplaşma için FETÖ'cü teröristlerin hazırladığı senaryoyla kurulmuş bir iddianameyle delilsiz ve hukuksuz bir şekilde hapsedilmiş olmam da dahil, darbeci çetenin izlerinin yargımızdan silinmesinin gerektiğini yeniden hatırlatıyorum."

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