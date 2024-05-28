ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 12:04
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 12:13
2 dk Okuma

Tayfun Kahraman: Akıldışı sürecin en kısa sürede son bulacağına inanıyorum

Gezi Direnişi'nin 11. yılını olduğunu hatırlatan Tayfun Kahraman, "Gezi’de yitirdiğimiz tüm canlarımızı minnetle ve saygıyla anıyorum. Silivri’den sevgi ve selamlarımla" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tayfun Kahraman: Akıldışı sürecin en kısa sürede son bulacağına inanıyorum

Gezi Davası'ndan tutuklanan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen hükümlü şehir plancısı Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman, Gezi Direnişi'nin 11.yılı olduğunu hatırlattı.

"Su yolunu buldu"

Kahraman'ın X hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi: 

"Türkiye tarihinin en büyük toplumsal olaylarından biri olan Gezi 11. yılını geride bıraktı. Tarih içinde yaşarken değil, bugünden geçmişe bakınca çok daha iyi anlaşılıyor. Gezi’den siyasete çıkan dersleri iyi okuyan ve uygulamaya dökenler, son yerel seçimler ile birlikte değişimin öncüsü oldular. Darbe girişimleri, iç çatışmalar, siyasi çalkantılar ile sekteye uğrayan toplumsal gelişim sürecinin bu aşamasında 31 Mart seçimi sonuçları Gezi’den çıkarılan siyasal derslerin, kardeşliğin, birbirini dinlemenin değerini gösterdi. Bu nedenle, farklılıklara rağmen bir arada olmayı savunan; seçkinci yaklaşımların yerine, ortak sorunlara odaklanan, günlük yaşamı kolaylaştıran, herkesi kapsayan politikaların başarısı tesadüf değildir."

"Gezi günlerinden bu yana giderek sertleşen dil ve yaşanan ağır toplumsal travmalar ile ertelenen değişim ihtiyacı kendini göstermiştir. Tarihin akışı sekteye uğratılsa da geriye çevrilemedi ve sonunda su yolunu buldu. Hukuki olarak da suyun yolunu bulacağına, içinde bulunduğumuz ve normal bir hukuk düzeninde açıklanamayacak bu akıldışı sürecin en kısa sürede son bulacağına inanıyorum. Gezi’de yitirdiğimiz tüm canlarımızı minnetle ve saygıyla anıyorum. Silivri’den sevgi ve selamlarımla."

Meriç Kahraman: Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi
Meriç Kahraman: Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi
21 Kasım 2023
Tayfun Kahraman: Peki, şimdi ne yapacağız?
Tayfun Kahraman: Peki, şimdi ne yapacağız?
24 Şubat 2023
Meriç Demir Kahraman: Merhaba, biz gerçeğiz
GEZİ MAHPUSU TAYFUN KAHRAMAN KIZINI 20 AYDA 90 SAAT GÖRDÜ
Meriç Demir Kahraman: Merhaba, biz gerçeğiz
18 Aralık 2023
Gezi Davası Kronolojisi
Gezi Davası Kronolojisi
18 Şubat 2020
tayfun kahraman tayfun kahraman'ın savunması
ilgili haberler
İmamoğlu’nun mektubuna Tayfun Kahraman'dan yanıt
12 Mart 2023
/haber/imamoglu-nun-mektubuna-tayfun-kahraman-dan-yanit-275548
Tayfun Kahraman: Peki, şimdi ne yapacağız?
24 Şubat 2023
/haber/tayfun-kahraman-peki-simdi-ne-yapacagiz-274739
Tayfun Kahraman: Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır
15 Şubat 2023
/haber/tayfun-kahraman-bir-ayda-insaata-baslamak-yeni-felaketlere-zemin-hazirlamaktir-274305
Tayfun Kahraman “güvenli konut hakkını” hatırlattı
9 Şubat 2023
/haber/tayfun-kahraman-guvenli-konut-hakkini-hatirlatti-273988
Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın ortak beyanı
26 Nisan 2022
/haber/mucella-yapici-can-atalay-ve-tayfun-kahraman-in-ortak-beyani-261010
İmamoğlu: Tayfun Kahraman’a Kefilim
9 Eylül 2019
/haber/imamoglu-tayfun-kahraman-a-kefilim-212818
ilgili haberler
İmamoğlu’nun mektubuna Tayfun Kahraman'dan yanıt
12 Mart 2023
/haber/imamoglu-nun-mektubuna-tayfun-kahraman-dan-yanit-275548
Tayfun Kahraman: Peki, şimdi ne yapacağız?
24 Şubat 2023
/haber/tayfun-kahraman-peki-simdi-ne-yapacagiz-274739
Tayfun Kahraman: Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır
15 Şubat 2023
/haber/tayfun-kahraman-bir-ayda-insaata-baslamak-yeni-felaketlere-zemin-hazirlamaktir-274305
Tayfun Kahraman “güvenli konut hakkını” hatırlattı
9 Şubat 2023
/haber/tayfun-kahraman-guvenli-konut-hakkini-hatirlatti-273988
Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın ortak beyanı
26 Nisan 2022
/haber/mucella-yapici-can-atalay-ve-tayfun-kahraman-in-ortak-beyani-261010
İmamoğlu: Tayfun Kahraman’a Kefilim
9 Eylül 2019
/haber/imamoglu-tayfun-kahraman-a-kefilim-212818
Sayfa Başına Git