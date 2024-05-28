Tayfun Kahraman: Akıldışı sürecin en kısa sürede son bulacağına inanıyorum

Gezi Davası'ndan tutuklanan ve hakkında 18 yıl hapis cezası verilen hükümlü şehir plancısı Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman, Gezi Direnişi'nin 11.yılı olduğunu hatırlattı.

"Su yolunu buldu"

Kahraman'ın X hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Türkiye tarihinin en büyük toplumsal olaylarından biri olan Gezi 11. yılını geride bıraktı. Tarih içinde yaşarken değil, bugünden geçmişe bakınca çok daha iyi anlaşılıyor. Gezi’den siyasete çıkan dersleri iyi okuyan ve uygulamaya dökenler, son yerel seçimler ile birlikte değişimin öncüsü oldular. Darbe girişimleri, iç çatışmalar, siyasi çalkantılar ile sekteye uğrayan toplumsal gelişim sürecinin bu aşamasında 31 Mart seçimi sonuçları Gezi’den çıkarılan siyasal derslerin, kardeşliğin, birbirini dinlemenin değerini gösterdi. Bu nedenle, farklılıklara rağmen bir arada olmayı savunan; seçkinci yaklaşımların yerine, ortak sorunlara odaklanan, günlük yaşamı kolaylaştıran, herkesi kapsayan politikaların başarısı tesadüf değildir."

"Gezi günlerinden bu yana giderek sertleşen dil ve yaşanan ağır toplumsal travmalar ile ertelenen değişim ihtiyacı kendini göstermiştir. Tarihin akışı sekteye uğratılsa da geriye çevrilemedi ve sonunda su yolunu buldu. Hukuki olarak da suyun yolunu bulacağına, içinde bulunduğumuz ve normal bir hukuk düzeninde açıklanamayacak bu akıldışı sürecin en kısa sürede son bulacağına inanıyorum. Gezi’de yitirdiğimiz tüm canlarımızı minnetle ve saygıyla anıyorum. Silivri’den sevgi ve selamlarımla."

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