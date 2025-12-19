TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.12.2025 15:05 19 Kanûn 2025 15:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.12.2025 15:14 19 Kanûn 2025 15:14
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Taybet Înan û kesên ku wê demê hatibûn qetilkirin, hatin bibîranîn

"Bi ser kuştina dayîka Taybetê re sed sal jî derbas bibin em ê wê wehşetê ji bîr nekin. Ew wehşet, sûcê li dijî mirovahiyê ye. Heta ku kujer were girtin dê têkoşîna me bidome.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Taybet Înan û kesên ku wê demê hatibûn qetilkirin, hatin bibîranîn

Dayika Taybet Înan û 29 kesên din ên di dema qedexeya derketina kolanan a li Silopiyayê de hatibûn qetilkirin, hatin bibîranîn. Di bîranînê de hat gotin ku qetlîama hatiye kirin, sûcê li dijî mirovahiyê ye.

Di 14ê Kanûna sala 2015an de li navçeya Silopiya ya Şirnexê qedexeya derketina kolanan hate ragihandin û 35 rojan domiya.

Di dema qedexeyê de Dayika Taybet Înan li ber deriyê mala xwe hate qetilkirin û hefteyekê destûr nehat dayin ku cenazeyê wê ji erdê were rakirin. Taybet Înan û 29 kesên ku wê demê hatibûn qetilkirin, hatin bibîranîn.  Bîranîn, li cihê Taybet Înan lê hatibû qetilkirin hat kirin.

Nûnerên partiyên siyasî, rêxistinên civaka sivîl û gelek welatî tev li bîranînê bûn. Girseya ku li kolaneke nêzî cihê qetilkirina Taybet Înanê kom bû, tevî astengkirinên polîsan jî ber bi cihê bîranînê ve meş li dar xist. Di meşê de wêneyên Taybet Înanê hatin hilgirtin û dirûşma “Şehîd namirin” hatin berzkirin.

"Dê têkoşîna me bidome"

Bîranîn bi deqeyek rêzgirtinê dest pê kir. Piştre jî li ser navê Tevgera Jinên Azad (TJA) Çîmen Fîdan axivî. Çîmen Fîdanê komkujiyên 10 sal berê hatine kirin bi bîr xist û got: “Dayika Taybet, 10 sal berê li vê kolanê 7 rojan li erdê ma. Bi ser re 10 sal derbas bûn lê hêj jî hewl didin bîranîna wê asteng bikin. Bi ser re sed sal jî derbas bibin em ê wê wehşetê ji bîr nekin. Ew wehşet, sûcê li dijî mirovahiyê ye. Heta ku kujer neyê girtin dê têkoşîna me bidome. Heta ku em xeyalên wan bicih bînin dê têkoşîna me bidome.” 

Keça Taybet Înanê Halîme Akin di bîranînê de axivî û spasiya her kesî Taybet Înan nedane jibîrkirin, kir. Halîme Akinê got: “Heta mirinê jî em ê ji bîr nekin.”

Li gorî nûçeya MAyê beşdaran, herî dawî qurnefîl danîn cihê Taybet Înan lê hatibû qetilkirin. Piştre jî girse çû serdana malbatên kesên di komkujiyê de hatin qetilkirin û gorên wan.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
taybet inan Taybet Înan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê