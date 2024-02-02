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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 14:28
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 14:41
2 dk Okuma

TATE, LGBTİ+ Tarih Ayı’na özel arşivini paylaştı

TATE, şubat ayı boyunca LGBTİ+ sanatçıların eserlerine yakından bakma imkânı sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TATE, LGBTİ+ Tarih Ayı’na özel arşivini paylaştı
Fotoğraf: TATE

TATE Modern dahil dört müzesiyle dünya çapında bir sanat kurumu olan Birleşik Krallık merkezli TATE, koleksiyonundaki eserlerle LGBTİ+ Tarih Ayı’nı kutladı.

LGBTİ+ Tarih Ayı, 1994 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Brezilya, Macaristan ve Almanya gibi çeşitli ülkelerde LGBTİ+’ların haklarını görünür kılmak için şubat ayında kutlanıyor.

Koleksiyonunu herkesin erişimine açan TATE, şubat ayı boyunca LGBTİ+ sanatçıların eserlerine yakından bakma imkânı tanıyor. 

Koleksiyona erişmek için burayı tıklayın.

LGBTİ+ Tarih Ayı

LGBTİ+ Tarih Ayı, LGBTİ+’ların tarihini ve mücadelelerini tanımak ve kutlamak için dünyanın birçok yerinde her yıl düzenlenen bir kutlama. Bu ayda genellikle LGBTİ+ tarihi hakkında farkındalığı artırmaya ve kapsayıcılığı teşvik etmeye yönelik çeşitli etkinlikler, eğitim programları ve faaliyetler organize ediliyor.

Tarih ayı boyunca düzenlenen etkinlikler, LGBTİ+’ların başarılarını ve tarihlerindeki kilometre taşlarını vurgulamanın yanı sıra, karşılaştıkları ve karşılaşmaya devam ettikleri ayrımcılık ve zorlukları da görünür kılmayı amaçlıyor.

Şubat ayı, genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarih Ayı olarak kabul edilse de kutlama ayları farklı ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. 

İzleme önerisi

"Biz de Stonewall Yaşadık ama..."

"Yıllar Affetmez" Türkiye LGBTİ+ hareketinin tarihine mercek tutan Pembe Hayat Derneği'nin sözlü tarih çalışması.

Mikrofonun yaşam alanlarından sürgüne zorlanan ve barınma hakkı gasp edilerek nefret saldırılarına maruz bırakılanlarda olduğu sözlü tarih projesinde; dönem tanıklarının ağzından mücadelelerini, yaşadıkları zorbalıkları ve hak ihlallerini dinliyoruz.

İzlemek için buraya. (TY)

LGBTİ+ Tarih Ayı lgbti+ hakları ayrımcılık Tate
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/haber/lgbt-hareketin-20-yillik-bellek-i-139315
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