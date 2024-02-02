TATE, LGBTİ+ Tarih Ayı’na özel arşivini paylaştı

TATE Modern dahil dört müzesiyle dünya çapında bir sanat kurumu olan Birleşik Krallık merkezli TATE, koleksiyonundaki eserlerle LGBTİ+ Tarih Ayı’nı kutladı.

LGBTİ+ Tarih Ayı, 1994 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Brezilya, Macaristan ve Almanya gibi çeşitli ülkelerde LGBTİ+’ların haklarını görünür kılmak için şubat ayında kutlanıyor.

Koleksiyonunu herkesin erişimine açan TATE, şubat ayı boyunca LGBTİ+ sanatçıların eserlerine yakından bakma imkânı tanıyor.

Koleksiyona erişmek için burayı tıklayın.

✨ Happy LGBTQIA+ History Month! ✨ We're kicking things off by taking a closer look at the vibrant, boundary-pushing works by #LGBTQIA+ artists in our collection. 🌈



Explore stories behind some of your favourite queer artists here: https://t.co/4dpyohPUSZ pic.twitter.com/UI2y4cqz0k — Tate (@Tate) February 1, 2024

LGBTİ+ Tarih Ayı

LGBTİ+ Tarih Ayı, LGBTİ+’ların tarihini ve mücadelelerini tanımak ve kutlamak için dünyanın birçok yerinde her yıl düzenlenen bir kutlama. Bu ayda genellikle LGBTİ+ tarihi hakkında farkındalığı artırmaya ve kapsayıcılığı teşvik etmeye yönelik çeşitli etkinlikler, eğitim programları ve faaliyetler organize ediliyor.

Tarih ayı boyunca düzenlenen etkinlikler, LGBTİ+’ların başarılarını ve tarihlerindeki kilometre taşlarını vurgulamanın yanı sıra, karşılaştıkları ve karşılaşmaya devam ettikleri ayrımcılık ve zorlukları da görünür kılmayı amaçlıyor.

Şubat ayı, genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarih Ayı olarak kabul edilse de kutlama ayları farklı ülke ve bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor.