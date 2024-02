TATE, LGBTİ+ Tarih Ayı’na özel arşivini paylaştı

TATE Modern dahil dört müzesiyle dünya çapında bir sanat kurumu olan Birleşik Krallık merkezli TATE, koleksiyonundaki eserlerle LGBTİ+ Tarih Ayı’nı kutladı.

LGBTİ+ Tarih Ayı, 1994 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Brezilya, Macaristan ve Almanya gibi çeşitli ülkelerde LGBTİ+’ların haklarını görünür kılmak için şubat ayında kutlanıyor.

Koleksiyonunu herkesin erişimine açan TATE, şubat ayı boyunca LGBTİ+ sanatçıların eserlerine yakından bakma imkânı tanıyor.

