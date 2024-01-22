TATE koleksiyonu Artİstanbul Feshane'de

Birleşik Krallık merkezli TATE’in koleksiyonunda 78 bin eser bulunuyor. Bu geniş koleksiyondan optik ve kinetik sanata odaklanan bir seçki, yarından itibaren Artİstanbul Feshane’de izleyiciyle buluşuyor.

İBB Miras ve İBB Kültür ile işbirliği yapan TATE, bilindiği üzere, TATE Modern dahil dört müzesiyle dünya çapında bir sanat kurumu.

19 Mayıs'a kadar açık kalacak “Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde” sergisi kapsamında TATE'in Uluslararası Ortaklıklar Direktörü Neil McConnon ve Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia da İstanbul'daydı.

Kültürel Diplomasi Ofisi'nden Ozan Şakar, Oktay Özel, Neil McConnon, Valentina Ravaglia, Volkan Aslan.

İstanbul'a iki yeni sanat mekanı

İBB Miras’ın da başında yer alan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, bugünkü basın toplantısında İstanbul’da önümüzdeki günlerde iki yeni kültür-sanat mekânı daha açılacağını duyurdu.

Bunlardan ilki tartışmaların da odağında olan Haliç Tersanesi 1. Havuz bölgesinin dönüştürülmesi. Bir ay içinde Haliç’in kıyısında açılması hedeflenen mekan, çağdaş sanat müzesi olacak. Diğeri ise Beykoz’daki Çubuklu silolarının dönüşümünün ardından açılacak çocuk bilim müzesi ve dijital sanat mekânı.

Haliç Dayanışması: Haliçport tersanesiz İstanbul’dur

2019'dan bu yana 22 sergi alanı açıldı

Özel, 200 yıllık bir geçmişi olan Feshane-i Amire’ye kurulmuş olan Artİstanbul ile ilgili olarak şunları söyledi:

“İstanbullular bilir, bu kadar özel bir noktada yer alan ve hakkının hiç verilmediği bir yapıydı burası. Bu kadar önemli bir mekan nasıl bunca yıl başıboş kalır derken 2022’de adım atıldı ve 2023’te bu yapı doğdu.”

Özel, 2019’dan bu yana İstanbul’da 22 müze ve sergi alanı açıldığını ve 205 sergi yapıldığını hatırlattı.

“Kültürü bir kent hakkı olarak görüyoruz" diyen Özel, TATE Modern’in de tıpkı Artİstanbul Feshane gibi suyun kenarında, Thames Nehri kıyısında yer aldığını belirterek, “Orası da bir endüstriyel mirasın dönüştürülmesiyle hayat buldu ve kamu yararı gözeten bir mekân” dedi.

Sergi, optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan ve bu akımlarla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiriyor.

20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyan sergi, daha önce Portekiz’in Porto şehrinde Atkinson Müzesi’nde ve Çin’in Şangay şehrinde Pudong Sanat Müzesi’nde sergilendi.

Optik ve kinetik sanat akımı, 1950 ve 1960’larda matematik, renk teorisi, algı psikolojisi ve fizyolojisinden ilham alarak ortaya çıktı. Optik sanat tekrarlayan formlar, geometrik şekiller ve göz alıcı renklerle hareket yanılsaması yaratmayı amaçlarken, kinetik sanat, motor ve hareketli parçalar kullanan hareket unsurları içeriyor.

"Buranın kamuya açık alan olması önemli"

Neil McConnon TATE’in uluslararası ortaklıklarla farklı ülkelerde çeşitli sergilere ev sahipliği yaptığını anlatarak şunları söyledi:

“Dünyanın farklı noktalarında aynı anda 6 tane sergi kurduğumuz zamanlar oluyor. Bugün burada olmak çok büyük bir keyif. Optik ve kinetik sanat kolay açıklanan bir terim değil. 18 ay önce Mahir Polat ve Oktay Özel ile tanıştık. Beni en çok etkileyen şey onlarla görüşlerimizin ortaklığıydı. TATE ve Artİstanbul’un ortak amacı sanatı topluma ulaştırmak. Buranın kamuya açık bir alan olması bizim için önemliydi. TATE olarak ise amacımız koleksiyonu ve sanatçıları öne çıkarmaktı.”

Valentina Ravaglia da serginin kronolojik sıraya oturtulmadığını, farklı coğrafi bölgeler üzerinden ilerlediğini belirtti. Bu bağlamda her yaştan izleyiciye açık olan serginin, optik ve kinetik sanıtın tarihsel arka planını sunduğunu ve aktardı.

Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan da bu serginin İstanbul’a gelmesinde diplomasinin önemli olduğunu aktardı ve şunları söyledi:

“İBB Miras’ın 24 alanı vardı, şimdi 45 oldu. Bir sene içinde de 60’ın üzerinde kültürel alan hayata geçmiş olacak. Önümüzdeki 5 yılı planlarken çok umutluyuz. Bunun için de daha çok çalışmamız gerek.” (AÖ)