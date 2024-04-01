TASS: "Uzman, 'Erdoğan acı bir seçim dersi aldı ama gücünü koruyor' diyor"

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye seçimlerinde halktan zorlu bir ders alsa da Türk lider hâlâ kaybettiği mevzileri geri kazanmaya çalışacak kadar güçlü." AKP'nin kurucularından Türkiye Uluslararası Politika Akademisi üyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Ozan Örmeci, Erdoğan'ın yenilgisiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçimlerini Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'a böyle yorumluyor.

Türkiye muhalefeti 20 yıl aradan sonra belediye seçimlerinde iktidar partisini ilk kez yendi.

Örmeci, "Seçimlerde halk Erdoğan'a ağır bir ders verdi ama her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Erdoğan hâlâ güçlü." diyor.

"Şimdi erken seçim çağrıları var ama söz konusu değil, çünkü gündemde ekonomi ve güvenlik var. Üstelik Erdoğan daha geçen yıl yeniden seçildi ve erken seçime gitme zahmetine girmesi için neden yok. Muhalefetin bu konuda baskı yapacak yeterli sosyal kaynağı ve medyası yok. Ayrıca, [muhalefet] mevcut durumdan memnun," diye konuşuyor.

AKP'ye verilen desteğin azalmasının nedenlerine değinen Örmeci, temel etmenlerin "ekonominin durumu ve emeklilerin Erdoğan'dan öç alma motivasyonu" olduğunu söylüyor.

Örmeci'ye göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendisini yenilemeyi ve gençleştirmeyi başarması muhalefetin de ekmeğine yağ sürdü.

"[Muhalefet] (İstanbul Belediye Başkanı) Ekrem İmamoğlu, [Ankara Belediye Başkanı] Mansur Yavaş ve başka olağanüstü popülariteye sahip siyasetçileri aday gösterdi. AKP [ise] düşük profilli adaylar çıkardı. Türk milleti sadık ve düşük profilli siyasetçileri değil, kavgacı, hırslı siyasetçileri sever."

Örmeci, Erdoğan'ın gelecekteki başarılı bir performas göstermesinin ana etmeninin, ekonomideki sorunlar karşısında kazanacağı zafer olabileceği kanısında. "Ekonomi iyiyse bir sonraki seçimde hâlâ şansları olabilir. Ancak tabii ki Erdoğan'ın aday olup olmayacağı ya da onun yerine kimin geçeceği konusunda büyük bir belirsizlik var." diyor.

Gelişmelerin arka planını, "2019'da, millet, belediye seçimlerinde mesajını yetkililere iletmişti, ancak sonrasında muhalefet ittifakının stratejik zayıflığı zaferi iktidar güçlerine kaptırmasına yol açtı." diye yorumlayan AKP kurucusu, "Ancak Türkiye sağ güçlerin hakimiyetinde ve 2028 öncesinde her şey olabil[ceğini]" düşünüyor.

31 Mart belediye seçimleri sonrası yayımlanan haberlerin neredeyse yüzde 100'ünün başlık ve spotlarına on yıllardır ilk kez CHP ve adayları damga vuruyor. İller ve büyükşehirler belediye başkanlıkları yarışında CHP yüzde 37,7 oy alırken, AKP yüzde 35,4'te kaldı. Ülke genelindeki belediye ve il meclisleri yarışında da CHP'nin oy oranı yüzde 34,4 iken AKP'nin oy oranı yüzde 32,4.

AKP iktidara geldiği 2002'den bu yana hiçbir seçimi kaybetmedi.

(AEK)