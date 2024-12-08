TASS: "Esad Moskova'da"

Rusya resmi haber ajansı TASS, Suriye'nin devrik devlet başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da olduğunu açıkladı.

TASS'ın akşam saatlerinde geçtiği habere göre, "Kremlin'den bir kaynak, Rusya'nın Suriye'nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad ve aile üyelerine sığınma hakkı tanıdığını söyledi."

TASS'ın geçtiği özete göre, "Esad ve ailesi Moskova'ya geldi. İnsani kaygıları göz önüne alan Rusya Esad ve ailesine sığınma hakkı verdi."

TASS'a bilgi veren kaynak, "Rusya her zaman Suriye krizine siyasi çözüm bulunmasından yana olmuştur" dedi ve "[...] silahlı Suriye muhalefetinin temsilcilerinin Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri ve diplomatik misyonlarının güvenliği konusunda güvence verdiğini ve onlarla temas halinde [olduklarını]" açıkladı.

(AEK)