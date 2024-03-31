'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet

Kürt illerinde saat 07.00’da başlayan oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim öncesi Kürt illerine seçmen olarak taşınan asker ve polisler birçok yerde toplu olarak oy kullanırken, bazı noktalarda da yasak olmasına rağmen üniformalı şekilde oy kullandıkları bildirildi.

Ayrıca mükerrer oy kullanma, usulsüzlüklere itiraz eden sandık görevlilerine yönelik şiddet uygulanması gibi çok sayıda gelişme yaşandı.

2024 yerel seçimlerinde, Kürt illerinde oy verme işlemi boyunca yaşanan usulsüzlükleri derledik.

DEM Parti: Halkımız, sahte seçmenleri suçüstü yakaladı ve belgeledi

Adıyaman

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde Muhammed Yılmaz adlı görevlinin iki kez oy kullandığı tespit edildi.

MA’nın haberine göre, Hacılar Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Erdal Şireci İlkokulu’ndaki 1030 sayılı sandıkta görevli olan Yılmaz’ın, hem kayıtlı olduğu sandıkta hem de 1031 Nolu sandıkta oy kullandığı belirlendi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), tespit tutanağını sandık kuruluna iletti. Kurul, itirazı kabul ederek, kullanılan oyu geçersiz saydı. Öte yandan, DEM Parti’nin, mükerrer oy kullanan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Ağrı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kentte 'taşımalı' olarak getirilen asker ve polislerin oy kullandığı okulda, “Hırsız var, hırsız var! Bu kentte hırsız var. Bu kentin iradesini gasp etmek istiyorlar” diyerel tepki gösterdi.

“Bugün onur günüdür. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun bu irade gaspına karşı durun” diyen Sakık, kolluk kuvvetlerine hitaben şöyle konuştu:

“Bir toplu iğne ucu kadar Allah’a inancınız varsa, bu kutsal günde Ağrı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz ya! Sizin içinize siniyor mu? Hırsız var, hırsız var! Bu kentte hırsız var. Ey Türkiye kamuoyu günlerdir size feryat ediyoruz. Ağrı’ya binlerce insan getirildi ve bu kentin iradesini gasp etmek istiyorlar. Ben ve arkadaşlarımız günlerdir feryat ediyoruz. Bu kenti kuşatmak istiyorlar. Ne yazık ki Kürt coğrafyasının tümü bir İstanbul etmedi. Herkes oraları konuştu. İktidarı ve muhalefetiyle hepiniz Kürt düşmanısınız. Ağrı halkına çağrımdır; sandıklara sahip çıkın.

AĞRI HALKI İRADENE SAHİP ÇIK.

BUGÜN ONUR GÜNÜDÜR.

İRADENİ BİNLERCE SAHTE SEÇMENE TESLİM ETME! pic.twitter.com/nYvCiMn5WW — sırrısakık (@sakiksirri) March 31, 2024

Ağrı merkezdeki Şeref Saraçoğlu İlkokulu’nu ziyaret eden DEM Parti Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı Hazal Aras, “Binlerce asker burada oy kullanıyor. Türkiye’nin bunu kabul etmemesi gerekiyor. Ağrı’nın bulunu kabul etmemesi gerekiyor. Bu seçim Ağrı’nın vicdanına sığmamalı” diyerek ‘taşımalı’ getirilen asker ve polislere tepki gösterdi.

🗳️Agirî'de okulları ziyaret eden DEM Parti Agirî Belediyesi adayı Hazal Aras, okullara oy kullanmaya gelen asker ve polislere tepki gösterirken, bazı asker ve polisler okullardan kaçarak uzaklaştı#Jinnewshaber #YerelSeçim2024 https://t.co/gdKsgikJIR pic.twitter.com/P9RpDaVxoY — Jin News (@jinnewsturkce) March 31, 2024

Bitlis

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silahlı 45 askerin oy kullandığı bildirildi.

MA’nın haberine göre, Reşadiye köyünden getirildiği belirtilen askerlere, DEM Parti sandık görevlisinin “Sivil giyinmeniz lazım” dediği ve askerlerin oy kullanımına uygun davranması gerektiğini söylediğini belirtildi. Askerler ise DEM Parti sandık görevlisinin üstüne giderek, kayıt almasını engelledi.

Hidayet Mahallesi’nde bulunan Vakıfbank Ortaokulu’nda ise 20’den fazla üniformalı askerin oy kullandığı belirtildi. DEM Parti, itirazda bulundu.

Diyarbakır

Sur ilçesi kırsalındaki Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavga ayırmak isteyen DEM Parti sandık görevlisi Emin Çelik silahla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından mahalleye gelen gazeteciler de saldırıya uğradı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı muhabirlerinin bulunduğu araca ateş açıldığını duyurdu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ağaçlıdere Köyü’nde iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada Mehmet Emin Çelik hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. pic.twitter.com/AFPt0E7Eyw — Mücadele (@MucadeleGzt) March 31, 2024

Kulp ilçesinde Atatürk Ortaokulu, Seyrek Ortaokulu, Hamzalı Canaydın Ortaokulu ve Uzunova Ortaokulu’nda ‘taşımalı’ asker ve polisler oy kullandı. Sivil kıyafetli asker ve polisler, minibüslerle oy kullanacakları okullara taşındı. Oy kullanmak için sandık başına gelen yurttaşlar, söz konusu duruma tepki gösterdi. Sandık başlarında gerginlik yaşandı.

PASÛR’DA (KULP) TAŞIMALI SEÇMENLER TOPLU OY KULLANDI



Sivil kıyafetli asker ve polisler, minibüslerle oy kullanacakları okullara taşındı. Oy kullanmak için sandık başına gelen yurttaşlar, söz konusu duruma tepki gösterdihttps://t.co/ho6sICMLt1 pic.twitter.com/Mne9ekOzNY — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) March 31, 2024

Hazro ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ndeki Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde seçimi takip eden DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu’na, oy kullanmaya getirilen ‘taşımalı’ seçmenlerden birinin hakaret ettiği bildirildi.

MA’nın haberine göre, kendisini asker olarak tanıtan ancak ilçe halkının korucu olduğunu söylediği kişi polis tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, Türkoğlu söz konusu kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Daha sonra okula gelen DEM Parti Hazro Belediye Eş Başkan Adayı Hasibe Yazdık da oy kullanmaya dışarıdan getirilen kişilere seslenerek, “Halkın iradesini ortadan kaldırma girişimlerine ortak olmayın” dedi.

Türkoğlu da Hazro halkına çağrıda bulunarak, “Bu kadar kaçak seçmene karşı bütün halkımız sandıklara gelsin, oyunu kullansın, sandığını korusun ve hakkını savunsun” diye konuştu.

Çermik ilçesi kırsalındaki Adalar Mahallesi’nde güvenlik görevlilerinin sandığa 100 metreden fazla yakınlaşması yasağına uymayan bir polis, 1086 nolu sandığın başında silahıyla beklemesi dikkati çekti.

Hakkari

MA’nın haberine göre, Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik ve Esendere beldelerinde yüzlerce 'taşımalı' asker ve polis, toplu olarak oy kullanmaya gelirken görüntülendi. Büyükçiftlik’te askerler zırhlı araçlarla oy kullanmaya gelirken; Esendere’deki askerlerin AKP’lilerle birlikte oy kullandıkları okula gelmeleri dikkat çekti.

Kars

Kars’ta Atatürk İlkokulu’na giden DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, oy kullanmak için sırada bekleyen askerlerden birine “Nereden geldiniz?” diye sordu, asker “İl dışından geldik” yanıtı verdi.

Koçyiğit’in ‘Nereden geldiniz?’ diye sorduğu asker: İl dışından geldik

Duruma tepki gösteren Koçyiğit, şöyle konuştu:

“Dışardan getirilen askerler var her yerde. Getirilen bu taşımalı seçmenlerle Kars halkının iradesi ipotek altına alınacak. Kars halkının kendi iradesi ile seçeceği 5 yıllık yönetime el konulmaya çalışılıyor. Buradan tüm Kars halkına çağrımızdır; kaçak ve sahte seçmenlerle sizin iradenizi gasp etmeye çalışanlara karşı elinizi vicdanınıza koyun, iradenizi ve kentinizi savunun. Burası ile hiçbir şekilde bağı olmayan, bu kente bir daha hiçbir şekilde uğramayacak insanların bu kentin kaderini belirlemesine izin vermeyin. Sabah akşam alınlarını secdeye koyanlar, namaz kılanlar bugün tüm kentin gözünün içine baka baka hırsızlık yapıyorlar. Biz bu hırsızlara karşı mücadele ettik etmeye de davam edeceğiz. AKP’ye eğer ki bir isim bulacaksak ‘hırsızlar partisi’ diyebiliriz. Bütün Kars halkının vicdanına, sağduyusuna inanıyorum.”

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Devrim Demir, Ömerli ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda incelemelerde bulunduğu sırada gerginlik yaşandı.

MA’nın haberine göre, gerginlik sırasında polisler, yurttaşlara biber gazı sıktı. Yakın mesafeden yüzüne biber gazı sıkılan DEM Parti’li Demir’ın yere yığıldığı ve ardından Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Müdahale anını görüntülemek isteyen Özgür Aksoy ise gözaltına alındı.

Dargeçit Anadolu Lisesi ve Dargeçit Ortaokulu’nda ‘taşımalı' seçmen olarak kente getirilen asker ve polisler, toplu olarak oy kullandı.

Savur ilçesinde ise asker ve polislerin toplu görüntülendiği yer Aziz Sancar Ortaokulu ve Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi oldu. Otobüslerle oy kullanmaya getirilen asker ve polislere DEM Parti’den itiraz geldi. Savur’daki iki okulda oy kullanma işlemi durduruldu. Bir süre sonra oy verme işlemi yeniden başladı.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, ‘taşımalı’ getirilen seçmenlere tepki göstererek, “Siz kimsiniz, nereden geldiniz? Hayatında Savur’u görmemiş, pişkin pişkin oy kullanıp yarım saat sonra geri gidecek” dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, taşımalı oy durumuna isyan ediyor:



“Siz kimsiniz, nerden geldiniz? Hayatında Savur’u görmemiş, pişkin pişkin oy kullanıp yarım saat sonra geri gidecek” pic.twitter.com/nR8iHV9DZj — Umut (@demoqrat1) March 31, 2024

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, sosyal medya platformu X’te, “Mardin’in Dargeçit ilçesindeyiz. AKP’nin taşımalı seçmenle yaptığı hırsızlıkları teşhir ediyoruz!” notuyla bir video paylaştı.

Mardin’in Dargeçit ilçesindeyiz. AKP’nin taşımalı seçmenle yaptığı hırsızlıkları teşhir ediyoruz! pic.twitter.com/iqxCbiTEYs — Kamuran Tanhan (@kamurantanhan47) March 31, 2024

MA’nın haberine göre, AKP’li Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin, beraberindekilerle birlikte Atatürk Ortaokulu’nda Demokrat Parti’li sandık görevlisi İ.A.’yı darp etti. Sandık görevlisi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tutanak tutuldu.

Muş

Muş merkeze bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan Güzeltepe Ortaokulu’nda 1034 numaralı sandıkta AKP’li Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya’nın eşi öncülüğünde toplu oy kullanıldığı ortaya çıktı.

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlilerine fiziki müdahalede bulunan AKP’liler, tepkilerin artması üzerine okuldan hızla uzaklaştı.

Usulsüzlükleri yerinde gözlemleyen DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, toplu oy kullanılan sandığın oylarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Milletvekili ve hukukçuların yoğun çabaları sonucu olaya dair tutanak tutuldu.

Boz, tutanak tutulmasının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Güvenlik güçlerinin gözü önünde cereyan eden olaylar var. Okuma yazma bilmeyen yurttaşlar ile birlikte bazı kişiler kabine gönderiliyor. Bu seçimin aslında geçersiz olması gerekiyor. Bizler burada halkımızın iradesini sandığa yansıtması için buradayız ve halk iradesine sahip çıkacağız.”

Muş’tan bir diğer usulsüzlük haberi ise merkezde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1108 numaralı sandıktan geldi.

Siyah çarşaf giyen bir kadının farklı sandıklarda üç kez oy kullandığı iddia edildi. DEM Parti Kriz Koordinasyon Merkezi olaya müdahale ederek, tutanak tutulmasını talep etti. Kriz merkezinin uğraşları sonrası kadının oy kullandığı belirtilen sandıklara ilişkin tutanak tutuldu.

Öte yandan Malazgirt’te de 'taşımalı' seçmenlerin toplu bir şekilde oy kullanmak üzere sıraya girdikleri görüntülere yansıdı.

Siirt

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, sosyal medya platformu X’te, “İşte Siirt’e getirilen hırsızlar! Yüzlerini kapatıyor hepsi, çünkü suçlular, suçüstü yakalandılar. Bu halkın iradesini çalmaya gelen hırsızları tek tek teşhir ediyoruz. Size rağmen kazanacağız. Halkımız gelip oylarını kullansın bu hırsızlara geçit vermesin” notuyla ‘taşımalı’ seçmenlerin görüntülerini paylaştı.

İşte Siirt'e getirilen hırsızlar!

Yüzlerini kapatıyor hepsi, çünkü suçlular, suçüstü yakalandılar. Bu halkın iradesini çalmaya gelen hırsızları tek tek teşhir ediyoruz. Size rağmen kazanacağız. Halkımız gelip oylarını kullansın bu hırsızlara geçit vermesin. pic.twitter.com/yaver7dE7Q — Sabahat Erdoğan Sarıtaş (@erdogansabahats) March 31, 2024

Şırnak

Şırnak merkezdeki Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde 'taşımalı' seçmen olan askerlere tepki gösteren öğretmen Hüseyin Turhanlı polis şiddetine maruz kaldı. Turhanlı, duruma “hırsızsınız” şeklinde tepki gösterdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti İl Eş Başkanı Abdullah Güngen ve partililer, askerlerin önünü keserek duruma tepki gösterdi.

İrmez ayrıca, sosyal medya platformu X'te, "İfşa ediyoruz‼️ Hayatında bir kez bile Şırnak'a gelmemiş seyyar seçmenleri görüyorsunuz! İktidar, Şırnak'a taşıdığı binlerce asker ve polisle seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor!" notuyla bir video paylaştı.

Söz konusu okulda yaklaşık 5 bin seçmen bulunuyor. Ancak listede ismi olanların büyük bölümü Şırnak nüfusuna kayıtlı değil.

ŞIRNEX’TEN USULSÜZ TAŞIMALI SEÇMEN MANZARALARI



Şirnex’te Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde "taşımalı" askerlere tepki gösteren Hüseyin Turhanlı şiddete maruz kaldı. Öğretmen Turhanlı, polislerin şiddetine maruz kaldı. Turhanlı, duruma “hırsızsınız”… pic.twitter.com/t2ODc1sqlH — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) March 31, 2024

MA’nın haberine göre, Beytüşşebap ilçesinde yüzlerce askerin çarşı merkezinde zırhlı araçlarla oy kullanmaya gitti. Seçmenler, duruma tepki gösterirken, DEM Parti’nin bütün itirazlarına rağmen silahlı askerler de okul bahçelerinden çıkartılmadığı belirtildi.

Şirnex’in Elkê (Beytüşşebap) ilçesinde oy işlemi sürerken, yüzlerce asker çarşı merkezinde zırhlı araçlarla oy kullanmaya gittiği görüldü. Seçmenler, duruma tepkili. DEM Parti'nin bütün itirazlarına rağmen silahlı askerler okul bahçelerinden çıkartılmıyor. pic.twitter.com/ANjPnK4BtW — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) March 31, 2024

Urfa

Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek Mahallesi’nde bulunan ilköğretim okulunda Sait Günaydın, sosyal medya hesabından 11 defa AKP’ye oy verdiğini paylaştı.

MA’nın haberine göre, oy pusulalarının fotoğrafını çekip “Oylar AKP’ye. Al gör Kürdo, 11 tane ben attım” mesajı ile başka bir kişiye mesaj olarak gönderen Günaydın, karşısındaki kişinin kendisini şikâyet edeceğini söylemesi üzerine, “Seni gebertirim” diyerek ölümle tehdit etti.

Fransız Komünist Partisi üyelerinden oluşan uluslararası gözlemci heyet, Ceylanpınar ilçesinde gözlemlerde bulundu. Heyet, ilçe merkezinde ciddi bir sorun gözlemlemediklerini, ancak kırsal mahallelerde blok oy kullanıldığına dair haberler aldıklarını belirtti.

Halfeti ilçesindeki Hilalli İlköğretim Okulu ve Özmüş Ortaokulu’nda toplu oy kullanıldığı bildirildi.

MA’nın haberine göre, sabah saat 05.00’da Hilalli İlkokulu’nun etrafını saran ve silahlı oldukları belirtilen bir grup, okulda bulunan müşahitleri okuldan çıkararak toplu oy kullandı. Müşahitlerin tehdit edilerek çıkarıldığı okulda, itiraz eden Yeniden Refah Partisi’nden iki müşahit darp edildi. 600 seçmenin bulunduğu mahallede yapılan usulsüzlüğe ilişkin tutanak tutulurken, itirazlar üzerine sandıkta oy kullanma işlemi durduruldu.

Seçimde yeniden aday gösterilen AKP’li Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve beraberindeki 100 kişi Özmüş Mahallesi’ndeki bir ortaokulda toplu olarak oy kullandığı öne sürüldü. DEM Parti’nin yaptığı itiraza göre, 07.50 sıralarında okula gelen ve birçoğu mahalle kütüğüne kayıtlı olmayan 100 kişinin beraberlerinde getirdikleri zarf ve pusulalarla oy kullandıkları belirtildi.

Durumu kayıt altına almak isteyen DEM Parti müşahidi darp edilerek telefonundaki görüntüler silindi. Okulun etrafı jandarma ile sarılırken, içeride bulunan tüm görevlilerin dışarı çıkarıldığı öğrenildi. Burada da oy kullanma işleminin durdurulduğu öğrenildi.

Öte yandan Halfeti kırsalındaki Savaşan Mahallesi’nde de toplu oy kullanıldığı ve DEM Parti’lilerin usulsüzlüğü tutanak ile kayıt altına aldığı bildirildi.

DEM Parti’den itiraz: Halfeti’de toplu oy mu kullanıldı?

MA'nın haberine göre, Ceylanpınar ilçesinde AKP’lilerin para karşılığı oy kullandırdığı ve bunun için bir WhatsApp grubu kurduğu öne sürüldü.

296 kişilik ‘Atilla Ocağı’ adlı grupta, oy kullanan kişilerin AKP’ye verdiklerini gösteren oy pusulası ile birlikte fotoğraflarını bu gruba attığı belirtildi.

Oy kullanırken fotoğraf çekmenin oyun geçersiz sayılması için yeterli bir belge olduğunu belirten DEM Parti’li avukatlar, konuya dair Ceylanpınar İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunacak.

Siverek ilçesinde ise Sabancı İlkokulu’nda kurulan 1437 nolu sandıkta görevliler okuldan çıkarılarak oy kullanıldı. Yaklaşık 100 oyun kullanıldığı sandıkta 154 seçmen bulunuyor. Oyların AKP ilçe yöneticisi Bayram Kamışlı tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

(VC)