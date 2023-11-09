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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 13:01
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 13:18
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Taşımacılık sendikalarından Filistin için eylem çağrısı

İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den taşımacılık sendikaları, “Filistin’deki katliamı durdurun, ölüm sevkiyatını durdurun” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/tasimacilik-sendikalarindan-filistin-icin-eylem-cagrisi.jpg
Fotoğraf: pamehellas.gr

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunda tepki büyüyor.

İtalya’dan Sendikalar Birliği’ne (USB) bağlı Taşımacılık İşçileri Sendikası, Yunanistan’dan ENEDEP-COSCO Liman İşçileri Sendikası (Pire Limanı) ile STEFENSON, PEMEN, PEEMAGEΝ Denizcilik Sendikaları, Türkiye’den DİSK/Nakliyat-İş Sendikası Filistin’e destek açıklaması yaptı.

Taşımacılık işçilerinin tarihleri boyunca “faşizme, ırkçılığa ve halklara yönelik her türlü işgal ve sömürüye karşı barıştan yana” olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu sebepten dolayı Avrupa limanlarından, havalimanlarından hareket eden gemilerin, uçakların, trenlerin ölüm rotasına girmelerine karşı tolerans gösteremeyiz” denildi.

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Gemi ve uçaklara yükleme-boşaltma yapılmayacak

Sendikalar, çatışmaya silah taşıyan veya lojistik hizmette bulunan gemilerin ve uçakların yükleme-boşaltma yapmalarına karşı tolerans gösteremeyeceklerin belirterek şunlar kaydetti.

“Filistin halkına yönelik katliamın devam etmesine destek verecek şekilde yapılacak silah, savaş mühimmatı ya da bununla ilgili her türlü araç gerecin yüklenmesinin ya da boşaltılmasının durdurulmasına ve önlenmesine yönelik kararımızı açıkça ortaya koyuyoruz. Bizim için bu ortak inisiyatif, Avrupalı taşımacılık işçilerinin uzun ve şanlı geleneğinde bir başka ileri adım niteliğindedir.”

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“Barış ve özgür Filistin için”

Gazze’deki katliamın son bulmasını talep eden her türlü eylemin ve gösterinin en ön saflarında yer alacaklarını vurgulayan sendikalar, “Kendi ülkelerimizin hükümetlerinden, kendi limanlarımızdan silah sevkiyatını ve Filistin halkını katleden ellere her türlü yardımı göndermeyi sonlandırmalarını talep ediyoruz” dedi.

Avrupa’daki tüm taşımacılık işçilerini çağrı yapan sendikalar, “barış ve özgür Filistin için” bu inisiyatifi desteklemeye ve Avrupa genelinde ortak eylemler düzenlemeye davet etti.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi Nakliyat-İş taşımacılık sendikaları Filistin
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