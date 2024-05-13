"Tasarruf tedbirlerinin asıl hedefi CHP Belediyelerini iş yapamaz hale getirmek"

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladıkları “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ne ana muhalefetin ilk tepkisi, tedbirlerin CHP yönetimine geçen büyükşehir il ve ilçe belediyelerini iş göremez hale getirmeyi hedeflediği yönünde oldu.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ Yeni araç ve bina kiralama yok, otellerde toplantı devri bitti, memur alımı sınırlandırıldı

Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda hükümete, CHP'nin israfın kaynağı olarak işaret ettiği "geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edilip edilmeyeceğini" sordu.

Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı.



Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale… pic.twitter.com/WMcbAFW9cS — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) May 13, 2024

Deniz Yücel'in Şimşek ve Yılmaz'ı etiketlediği mesajı şöyle:

"Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı. Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?"

(AEK)