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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2024 17:45
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2024 20:47
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CHP PARTİ SÖZCÜSÜ DENİZ YÜCEL

"Tasarruf tedbirlerinin asıl hedefi CHP Belediyelerini iş yapamaz hale getirmek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Deniz Yücel bugün açıklanan tasarruf tedbirlerine ana muhalefetten ilk tepkiyi sosyal medyadan verdi: "Asıl hedef 1. parti olan CHP'yi zayıflatmak"

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Tasarruf tedbirlerinin asıl hedefi CHP Belediyelerini iş yapamaz hale getirmek"
CHP Belediyeleri, devraldıkları borçların yüküyle tasarruf tedbirleri arasında/SonTV

Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladıkları “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”ne ana muhalefetin ilk tepkisi, tedbirlerin CHP yönetimine geçen büyükşehir il ve ilçe belediyelerini iş göremez hale getirmeyi hedeflediği yönünde oldu. 

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Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda hükümete, CHP'nin israfın kaynağı olarak işaret ettiği  "geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edilip edilmeyeceğini" sordu.

Deniz Yücel'in Şimşek ve Yılmaz'ı etiketlediği mesajı şöyle:

"Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı. Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?"

(AEK)

cumhuriyet halk partisi parti sözcüsü deniz yücel “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi”
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