Tasarruf paketi kimseyi ikna edemedi

Taha Akyol (Karar)

Sıklıkla yazıyorum. Şimşek’in her açıklaması son on yılda ve özellikle CB sisteminde geçen altı yılda yapılan yanlışları tescil ediyor. “Rasyonel zemine dönmek” gibi…

Yanlışların büyüğü kuvvetler ayrılığının ve yargı bağımsızlığın aşındırılması, bu yüzden denetimin zayıflamasıdır. Ekonomide “faiz sebeptir” politikasıyla enflasyon ve dış açığın patlatılmasıdır. Yönetim tarzında da israf dediğimiz politikalardır.

İktidarların ezeli huyudur, kuvvetli denetimlere tâbi değillerse şatafata, güç gösterisi mekan ve araç lüksüne, taraftarları memnun edecek kadrolar açmaya, maaşlar tahsis etmeye tarihin her devrinde fevkalade yatkındırlar.

Keşke Şimşek kamu personel sayısındaki artıştan da bahsetseydi, değil mi?

Tasarruf paketine haklı eleştiriler var. Öncelikle Beştepe’nin yapacağı tasarruflar açıklanmalı ve uygulamaları duyurularak bir ‘kamu denetimi’ sağlanmalıdır. Ki, aşağıdaki danışman, kurul başkanı, bakan, genel müdür, belediye başkanı da kendine bir baksın.

Akif Beki (Karar)

Reformun amacı, ‘önce insan’dı. Önce devletlilerin itibarı değil.

Oysa bugün daha çok yetkiyi kendi tekelinde toplayan aşırı merkeziyetçi bir sistemimiz var.

Ve kamuda çalışan sayımız, 2003’te 2 milyon 187 bin kişiyken 2024’te 5 milyon 238 bine çıkmış.

Makam aracı ve odalarındaki lüks, şatafat patlamasını sormayın bile. En ücra ilçe belediyesi başkanları dahi ne eksiğim var, diye geri kalmamış.

Örneklerini sıralamaya gerek yok, THY'deki maaş ve personel saadetini anmak yeter.

Sâdık kullara ulûfe dağıtımı, çiftlik-i hümayunlar filan padişahlıkta olur. Ama kamuda saltanat sürüldüğü bir gerçek. Son açıklanan tasarruf tedbirleriyle de bu israf düzeni kabul edilmiş oluyor. Gırtlağa kadar batılmış.

Fehmi Koru

Patronlar paketi beğenmişler…

Herhalde günlerdir paketten kendilerine de dokunabilecek rahatsız edici birkaç madde çıkabileceği beklentisi içerisindeydi patronlar; açıklanan tedbirleri öğrenince müthiş rahatlamış olmalılar.

Onlara dokunan hiçbir şey yok bu pakette…

Günler ve günler boyu gazete sütunları ile ekranlarda paylaşılan görüşleri fazla önemsememiş paketi hazırlayanlar. Kamuda şişirilmiş kadrolara dokunulmayan, geçmişteki yanlış yatırımlar ile masraflı harcamalardan kurtulmayı amaçlamayan bir paketle yetinmişler.

Mehmet Tezkan (Halk TV)

Yıllar önce çerez parası dediği miktarda tasarruf yaparak kurtulacağımızı söyledi… Enflasyonla böyle mücadele edecekmişiz.

Geçiniz…

Maliye Bakanı’nın açıklaması…

İktidarın yerel yönetimlerle birlikte har vurup harman savurduklarının itirafı değil mi?

İktidarın hazineyi patlattığının kanıtı değil mi?

İsrafın belgesi değil mi?

Müsrif yönetimin havlu atığının fotoğrafı değil mi?

Çerez parasına kaldığımızın göstergesi değil mi?

Maliye Bakanı bu miktarın TC için çerez parası olduğunu hala söylüyorsa tasarruf diye bizi mi kandırmaya çalıştı?

Bizi aldatmak için mi basın toplantısı düzenledi?

Ya 100 milyara muhtacız ya da ‘tasarruf şemsiyesiyle’ ortada büyük bir aldatmaca var…

İsmail Kapan (Türkiye gazetesi)

Bu saltanat her daim konuşulur, ancak değişen bir şey olmaz. Mesela kamuda bina ve lojman vaziyetleri. Bu da araba saltanatı kadar dillere pelesenk edilmiştir. Tabii netice eski tas eski hamam!.. Gerçekten olmuş bazı uç hikâyeler de anlatılır. Mesela bir vakitler (acaba şimdi de var mıdır?) bazı kudretli bürokratların veya siyaset erbabının sadece bir yemek yeme veya eşinin terzisine prova yaptırmak veyahut herhangi bir özel maslahatı için bir ilden başka bir ile helikopter veyahut uçak kaldırması vs. vs... Bu konuda çok ama çok uçuk şeyler anlatılır. Mesela bir ilin en büyük mülki amiri, fi tarihte ülkede tek bir adet bulunan model cipten makam aracı istemiş. Tabii bu türden araçların temini için çeşitli formüller yok değil… Velakin bu çeşit bireysel örnekler ile sistemin özelliklerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. “Damlaya damlaya göl olur” atasözümüz var. Ancak, damlaya damlaya gölün boşaldığını da unutmamak lazım! Esas mesele sistemdeki kaçakları tam olarak tespit edip önüne geçmek.

Okan Müderrisoğlu (Sabah Gazetesi)

Benim hesaplamalarıma göre, bugünkü tasarruf ve verimlilik trendi sürdürülürse 3 yılın sonunda 900 milyar lira ile 1 triyon lira arasında bir değer üretilecek.

Bir başka anlatımla... Devleti etkin çalıştırmak suretiyle 3 yılda sağlanacak tasarruf sayesinde 2024 yılındaki kadar kaynak, kritik yatırımlar için seferber edilebilecek.

Paketin kapsamında, gözden geçirilmesi zaruri olan birtakım başlıklar da mevcut. Örneğin memur servisleri, toplu sözleşme ile bağıtlanıyor ve 2025'e kadar geçerli.

Timothy Ash

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Timothy Ash, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, memur ve emekli maaşlarında kısıtlama yapılmadan enflasyonla mücadelede başarılı olunamayacağını ima etti.

Timothy Ash’ın mesajının Türkçe çevirisi şöyle:

Türkiye - Şimşek, 100 milyar liralık harcama kesintisi açıkladı. Yatırımlarda yüzde 15 kesinti ve yeni işe alımlarda, araç alımlarında ve kamu binası inşaatlarında üç yıl kısıtlamalar. Fakat bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?

