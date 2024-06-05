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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 11:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 12:10
2 dk Okuma

Tasarımcı Melek Zeynep Bulut'a “Açık Yapıt”la İtalya'dan ödül

Kazananlara ödülleri, İtalya'da Temmuz'da gerçekleştirilecek gala gecesinde takdim edilecek ve ödül alan isimler ayrıca, 'yılın en iyi tasarımları' sergisine katılabilecekler.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tasarımcı Melek Zeynep Bulut'a “Açık Yapıt”la İtalya'dan ödül

Londra Tasarım Bienali'nin 2023 edisyonunda Türkiye'yi temsil eden Açık Yapıt'ın tasarımcısı mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un eseri İtalya'da düzenlenen A Design Award’ın 'Fine Arts & Arts Installation Design' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül alan her bir tasarım, 278 kişilik tanınmış akademisyenler ve etkin tasarımcılardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından dikkatlice değerlendirildi.

“Açık Yapıt”: Köklerini hep yanında taşıyor
BAŞKA BİR SERGİ
“Açık Yapıt”: Köklerini hep yanında taşıyor
4 Kasım 2023

Kazananlara ödülleri, İtalya'da temmuz ayında gerçekleştirilecek gala gecesinde takdim edilecek ve ödül alan isimler ayrıca, 'yılın en iyi tasarımları' sergisine katılabilecekler.

Melek Zeynep Bulut'un "Açık Yapıt"ı Londra silüetiyle bütünleşti
Melek Zeynep Bulut'un "Açık Yapıt"ı Londra silüetiyle bütünleşti
19 Eylül 2023

Açık Yapıt hakkında

'Açık Yapıt', Haziran 2023’te London Design Biennale’de tarihi Somerset House’un avlusunda sergilenmesinin ardından 47 ülke ve 22 üniversite arasından seçilerek Public Award’ı (Kamu Ödülü) kazandı ve çeşitli çağdaş sanat otoriteleri tarafından 'Son Anıt' olarak yorumlanarak sergilendiği ilk günden itibaren uluslararası basında önemli bir yer edindi.

Melek Zeynep Bulut hakkında

Çalışmaları mimarlık, heykel, psikoloji ve davranış bilimlerinin bir sentezidir. Yapıtlarında soyut ve somut deneyimler, heykel-mekan, mekan-içgüdüsel deneyim analizleri ile işlenir ve yapıtlarını kamusal alana bir temas nesnesi olarak yerleştirir, sahneler yaratır. Görsel algıyı fiziksel ve ruhsal boyutta sorgulatır, bu deneyim yeni dünya, insan ve toplum için bir “yeni iletişim”dir.

1989 İstanbul, Beyoğlu doğumlu sanatçı, resim ve heykel temelli eğitiminin ardından mimarlık ve tasarım alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Halen hem İstanbul hem de Paris'te multidisipliner bir stüdyo olarak üretimlerini sürdürüyor.

(EMK)

Melek Zeynep Bulut Açık Yapıt
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