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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 11:45
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 12:53
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Taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak: Ayrancı Antika Pazarı'nda yok yok

Çankaya'daki Ayrancı Mahallesi'nde her ayın ilk pazar günü kurulan antika pazarında Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yıllanmış eşyaları bulmak mümkün.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak: Ayrancı Antika Pazarı'nda yok yok
Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata

Her ayın ilk pazar günü, koleksiyonerler Ankara'daki Ayrancı Antika Pazarı'nda bir araya geliyor.

Çankaya'daki Ayrancı Mahallesi'nde kurulan antika pazarında süs eşyası, taş plak, saat, lamba, takı, oyuncak, çarık ve tarım aletleri gibi yıllanmış pek çok eşyayı bulmak mümkün. 

20 yıl önce hobi olarak başladığı koleksiyonerliği meslek edinen Köksal Gülcemal de pazarda tezgah açanlardan. Farklı ürünlerin yer aldığı tezgahta, besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in katıldığı programda taktığını öne sürdüğü gözlük dikkati çekiyor.

Gülcemal, AA muhabiri Fatma Sevinç Çetin'e, Türkiye'nin dört bir yanını gezerek antika eşyalar topladığını söyledi.

Gözlüğü İzmir'de yaşlı bir kadından satın aldığını anlatan Gülcemal, "Teyze, Zeki Müren ile İzmir Fuarı'ndaki bir yemekte karşılaşmış. Gözlüğü çok beğendiği için istemiş. Zeki Müren de kendisini kırmayarak hediye etmiş. Paraya ihtiyacı olduğu için elinden çıkarmak istemiş, ben de belli bir miktar karşılığı satın aldım" dedi. 

Gülcemal, araştırmaları sonucu Müren'in gözlüğü, 1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan Yasemin Bozkurt'un programına katıldığında taktığını tespit ettiğini savundu.

Gözlüğe çok talip olduğunu ama satmak istemediğini ifade eden koleksiyoner Gülcemal, "Gözlüğün sahibini öğrenince herkes çok şaşırıyor, hemen takmak isteyenler oluyor. Belli bir miktar teklif ettiler ama ben değerinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.(AÖ)

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