"Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne yönelik yargısal tacizlere son verilmeli"

“Derneğin amacına, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetler” yürüttüğü iddiasıyla Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’nin feshi için açılan davanın bir sonraki duruşması 29 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Ruhat Sena Akşener, konuya dair şöyle dedi:

“Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne yönelik açılan bu fesih davası, derneğe karşı yürütülen yargısal tacizlerin sadece bir parçası. 2021’den bu yana süren çoklu dava süreçleri ile dernek ve çalışmaları sistematik olarak hedef alınmaktadır. Baskıların yoğunlaştığı ve sivil alanın giderek daraldığı bu dönemde, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği’ne yönelik dava, Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü ve sivil toplum üzerindeki baskıların çarpıcı bir örneğini oluşturmaktadır.

Türkiye yetkililerini, sivil toplum örgütlerine yönelik yargısal tacizlere ve diğer sivil veya cezai tedbirlerin kötüye kullanılmasına son vermeye çağırıyoruz."

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, pazartesi günü görülecek olan duruşmayı takip edecek.

Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne açılan dava 29 Eylül’e bırakıldı

Bilirkişi: Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı sona ermedi

Bilirkişi raporunda ne var? Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin amacı Tarlabaşı’nda yoksulluk içinde yaşayanların ve öncelikle kadın ve çocukların yaşamlarını kolaylaştırmak, gençlerin şiddete yönelmesine karşı onlara destek olmaktır. TMK’nın 87 maddesinde kendiliğinden sona erme hallerinden bir tanesi amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesidir. Tüzüğün ilgili maddesi dikkate alındığında (çocuk, kadın ve gençlerin sorunları devam ettiği süre) derneğin amacının süreceği açıktır. Söz konusu olayda kendiliğinden sona erme gerçekleşmediği ortadadır. TIKLAYIN - "Valilik, Fatma Şahin'in ziyaret ettiği Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yok diyor" Ne olmuştu? Yoksulluk, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun şekilde yaşandığı Beyoğlu-Tarlabaşı’nda, bir toplum merkezi modeli olan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği (bilinen adıyla Tarlabaşı Toplum Merkezi – TTM) kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. 25 Haziran 2021’den bu yana bazı medya organlarının karalama haberlerle hedef gösterdiği dernek, Haziran-Eylül 2021 döneminde çeşitli denetimlerden geçti. Denetimlerin ardından merkez hakkında iki ayrı dava açıldı. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde “Derneğin amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği” gerekçesi ile derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi talepli bir dava açıldı. Bu davanın ilk duruşması, 14 Nisan 2022 Perşembe 11.45’te İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Aile Bakanlığı, Valilik yanında müdahillik talebi iletti. TTM avukatları, “15 yıldır var olan, kamuyla ortak iş yapan bir dernek nasıl yok olabilir” dedi. 14 Mayıs 2024'te 8. Sulh Hukuk Mahkemesşde görülen duruşmada dava derneğin lehine sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianame ile İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “hukuka ve ahlaka aykırılık” gerekçeleriyle derneğin feshi davası da açıldı.

(EMK)