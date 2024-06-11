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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 10:17
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 10:20
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Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Urfa’dan getirilen köpeklerle ilgili açıklama

“Şehrimize gelen sahipsiz hayvanların salıverildiğine yönelik dezenformasyon içerikli yayın ve paylaşımlar yer aldığı görülmektedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Urfa’dan getirilen köpeklerle ilgili açıklama
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Urfa’dan Ankara’ya getirilen ve “hastalık” taşıdığı iddia edilen köpeklerle ilgili dün akşam (10 Haziran) saatlerinde yazılı bir açıklama yayımladı.

Hayvanlarla ilgili dezenformasyon içerikli yayın ve paylaşımlara dikkat çeken müdürlük, hayvanların tedbiren müşahede altında olduğunu duyurdu. 

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, “hastalık” taşıyan köpekleri Urfa’dan Ankara'ya getirdiği iddiasıyla dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özgünlü'nün Ankara'ya getirdiği 27 köpeğin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından laboratuvar testlerine devam ediliyor ve köpeklerin iddia edildiği gibi kuduz virüsü taşıyıp taşımadıkları henüz tespit edilmedi.

“Tüm boyutlarıyla takip edilmektedir”

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında Şanlıurfa'dan yasadışı yollarla şehrimize gelen sahipsiz hayvanların salıverildiğine yönelik dezenformasyon içerikli yayın ve paylaşımlar yer aldığı görülmektedir.

"İlimizde bir klinikte tespit edilen ve bazılarında çeşitli hastalıklar olduğu anlaşılan bahse konu yavru ve yetişkin köpekler hayvan sağlığında görevli Veteriner Hekimlerimiz nezaretinde aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilmiş ve müşahede altına alınmıştır. 

“Ölü olduğu anlaşılan köpekler de incelemek üzere İl Müdürlüğümüz tarafından alınarak Etlik Veteriner Merkez Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

“Konuyla ilgili süreç İl Müdürlüğümüz tarafından tüm boyutlarıyla takip edilmektedir. İddia edildiği üzere hayvanların salıverildiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.” (TY)

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