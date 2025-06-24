Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin gelecek günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınları konusunda uyarıda bulundu.

Yumaklı’nın açıklaması özetle şöyle:

“Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor. Unutmayalım ki asıl başarı orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir.

“Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım. Bu yüzden bir kez daha çağrımdır, anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım.”