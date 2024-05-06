"Tarım alanları yok edilen Filistinliler, bahçelerinde üretim yapıyor"

Londra Üniversitesi bünyesindeki araştırma grubu "Forensic Architecture" tarafından geçen ay yayımlanan bir çalışma, Filistin'de İsrail güçlerinin sistematik şekilde hedef aldığı tarım arazilerindeki, meyve bahçelerindeki ve seralardaki yıkımı inceledi.

7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların, Filistinlilerin gıda güvenliği ve yaşam kaynakları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yerel çiftçi birlikleri ve tarım işçileriyle çalışmalar gerçekleştiren araştırma ekibi, yıkımın boyutunu ölçmek için “uzaktan algılama” yöntemi kullandı ve bölgenin bitki örtüsü endeksinin işgal öncesi ve işgal sonrası durumunu karşılaştırdı.

“Seraların 3'te 1'i yok edildi”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yapılan karşılaştırmada Gazze'de daha önce gıda üretimi için kullanılan 170 kilometrekarelik tarım arazisinin yaklaşık yüzde 40'ının tahrip edildiği sonucuna varıldı.

Çalışmada yer verilen ve İsrail tarafından başlatılan kara harekatının ilk haftalarına ait uydu görüntüleri, saldırıların Gazze'deki çiftlik ve meyve bahçelerinin yaklaşık yarısına yayıldığını, seraların ise 3'te 1'inin yok edildiğini gösteriyor.

İsrail'in Gazze'de neden olduğu ekokırıma dair konuşan Filistin Sivil Çevre Örgütleri Ağı Koordinatörü Abeer Butmeh, İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'nin kuzey ve doğu kısımlarında yer alan tarım alanlarına zarar verdiğini belirtti.

Gazze Vadisi

Butmeh, saldırılar sonucu ortaya çıkan tabloyu şöyle özetledi:

"Zarar derken sadece tarım alanlarını hedef alan zehirli bombaların kullanılmasını kastetmiyorum. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu ne yazık ki artık kuzey kesimde tarım alanı ya da ağaç yok. Tarım alanlarının hedef alınması sonucu binlerce ton kimyasalın zarar verdiği toprakların bir kısmı geri döndürülemez şekilde yok edildi.

"Gazze'deki savaşın tüm yaşam unsurlarına zarar verdiğini düşünüyorum. Örneğin fazla miktarda atık su, tarım alanlarına ve evsel alanlara taşıyor. Özellikle korumasız alan olan Gazze Vadisi'ne çok sayıda bomba atıldı ki bu durum o bölgedeki biyoçeşitliliği ve türleri etkileyecek."

Filistinli çiftçilerin topraklarını eski haline getirmek için mümkün olduğunca çaba sarf edeceğine fakat toprakların iyileştirilmesi için öncelikle saldırı izlerini taşıyan ağır metallerden arındırılması gerektiğine işaret eden Butmeh, bu sürecin ancak atık su arıtma ve tuzdan arındırma tesisi gibi büyük bir çalışma ve özveri isteyen projelerle tamamlanabileceğini söyledi. (TY)