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Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 11:06
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2023 13:35
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Tarikatlar istedi RTÜK cezayı kesti: FOX TV'ye "Kızıl Goncalar" cezası

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tarikatlar istedi RTÜK cezayı kesti: FOX TV'ye "Kızıl Goncalar" cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Kızıl Goncalar" dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası verdi. Cezanın nedeni, “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık. 

Hatırlatma: İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yapmıştı: 

“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”

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Detaylar

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanalllarına verdiği cezaları şöyle paylaştı: 

*Fox TV’ye Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “tarafsız” davranmadığı savıyla %3 idari para cezası

*SZC televizyonundaki programda TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle “tarafsızlık” ihlali savıyla % 3 idari para cezasına RTÜK oy çokluğuyla karar verdi.

*RTÜK, Tele 1’e “kişileri küçük düşürmekten” % 3; aynı kanala kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle % 3,  kanalda Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da “suçluyu övmekten” %3 idari para cezasına karar verdi.

*KRT’de Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı Işıkhan’ı “aşırı yoksulluk yok” sözleri Sağlık Bakanı Koca’yı da yurtdışına giden doktorlar için “para” için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı “küçük düşürmekten” kanala % 3 idari para cezası verildi.

*TGRT’ye haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle “gizli ticari iletişim”den %3 idari para cezası verildi.

Tepki yağdı

Sosyal medya kullanıcıları, RTÜK'ün cezalarına tepki gösterdi. 

Kızıl Goncalar hakkında

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu "Kızıl Goncalar"ın senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor.

Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor.

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefindeydi. 

(EMK)

RTÜK Kızıl Goncalar Özgü namal özcan deniz
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