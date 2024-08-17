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Yayın Tarihi: 17 Ağustos 2024 15:26
 ~ Son Güncelleme: 17 Ağustos 2024 16:36
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Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi Diyarbakır'a uğurlandı

Tarık Ziya Ekinci, vasiyeti üzerine yarın Diyarbakır Yenişehir’deki Şehitlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi Diyarbakır'a uğurlandı
*Fotoğraf: MA

Kürt siyasetçi, yazar ve doktor Tarık Ziya Ekinci, bugün Üsküdar'daki Şakirin Camisi'ndeji cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a uğurlandı.

HDP Danışma Kurulu üyesi Ekinci için düzelenen cenaze törenine, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ile Barış Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tahmaz, Prof. Dr. Şahika Yüksel, Prof. Dr. Rezan Tunçay, Prof. Dr. Turgut Turgut Tarhanlı, hak savunucu Nimet Tanrıkulu, yazar Ümit Fırat, IPS İletişim Vakfı Genel Başkanı Nadire Mater, Ekinci'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

15 Ağustos'ta yaşamını yitiren Ekinci, vasiyeti üzerine yarın (18 Ağustos Pazar)  Diyarbakır Yenişehir’deki Şehitlik Mezarlığı’nda defnedilecek.

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