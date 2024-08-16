Tarık Ziya Ekinci'nin cenaze programı: Tören istanbul, defin Diyarbakır'da
Tarık Ziya Ekinci için 17 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Üsküdar’daki Şakirin Cami’nde cenaze töreni düzenlenecek. Cenazesi, vasiyeti üzerine 18 Ağustos Pazar günü memleketi Diyarkakır'da toprağa verilecek.
99 yaşında hayatını kaybeden Kürt siyasetçi, yazar, tarihçi, doktor ve insan hakları savunucusu Tarık Ziya Ekinci’nin cenaze programı belli oldu.
Ekinci İstanbul’da yapılacak törenin ardından Diyarbakır’da toprağa verilecek.
Ekinci için İstanbul’daki tören yarın (17Ağustos) Üsküdar’daki Şakirin Cami’nde yapılacak.
Cenazesi, vasiyeti üzerine 18 Ağustos Pazar günü memleketi Diyarbakır Yenişehir’deki Şehitlik Mezarlığı’nda defnedilecek.
Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti
15 Ağustos 2024
(HA)
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