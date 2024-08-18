Tarık Ziya Ekinci memleketinde toprağa verildi

Kürt siyasetçi, yazar, tarihçi, doktor ve insan hakları savunucusu Tarık Ziya Ekinci'nin cenazesi sabah saatlerinde Diyarbakır'a getirildi.

İstanbul’da 15 Ağustos’ta yaşamını yitiren tarihçi ve siyasetçi Tarık Ziya Ekinci’nin cenazesi vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde dualar okunarak, cenaze namazı kılındı.

Törene, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekinci’nin eşi Perihan Ekinci, kardeşleri Emin ve Tahir Ekinci, ailesi ve sevenleri, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Ekinci’nin cenazesi camiden alınarak defnedilmek üzere mezarlığındaki kabrine getirildi.

Burada konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekinci ailesi adına Kürt halkına başsağlığı diledi.

Bakırhan konuşmasında, “Biz buradan Tarık abiye söz veriyoruz; başlattığınız ve uğrunda büyük bedeller ödediğiniz Kürt meselesinin demokratik çözümü, adalet, eşitliği bu coğrafyada, bu topraklarda sağlayıncaya kadar o bayrağınızı onurluca düşürmeden taşıyacağız” dedi.

Kurdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel, “Bir Kürt yazar, aydın, 100 yaşındaki bir yıldız aramızdan ayıldı. Ekinci 100 yıllık Kürt halkının tarihinin tanığıdır” diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “En son yaşamına kadar el verdiği ölçüde halkımın hakları için, Kürt halkının hakları için, Türkiye’de demokrasi için, eşitlik, adalet için mücadele etti” diye belirtti.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen, “Bugün anadilde sağlık, herkese ücretsiz sağlık, savaşın halk sağılığı gibi konular ve konular gündeme geliyorsa Tarık Ekinci gibi aydınlar sayesinde geldi” dedi.

Sosyolog yazar İsmail Beşikçi ise “12 Mart rejiminde Diyarbakır Sıkıyönetim Askeri tutuk evinde iki yıl kadar birlikte kaldık. Dosyalarımız farklıydı ama bazı günler duruşmalara beraber gidip geliyorduk Tarık abi çok değerli bir Kürt’tü, çok yurtsever bir hocamızdı” ifadelerini kullandı.

Ekinci ailesi ise cenaze törenine katılanlara teşekkür etti. Ekinci için Liceliler Yasevinde 3 günlük taziye kuruldu.

(HA