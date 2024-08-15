Tarık Ziya Ekinci hayatını kaybetti

Kürt siyasetçi, yazar ve doktor Tarık Ziya Ekinci kaybetti. Ekinci'nin vefat haberini, İstanbul Tabip Odası verdi:

“Değerli üyemiz Dr. Tarık Ziya Ekinci’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Ekinci 99 yaşındaydı.

Tarık Ziya Ekinci kimdir?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ekinci'nin ölümüyle ilgili "Türkiye İşçi Partisi tarihinde önemli bir yere sahip olan, 1965 seçimlerinde Diyarbakır Milletvekili olarak yoksul Kürt emekçilerinin sesini Meclis’e taşıyan Dr. Tarık Ziya Ekinci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yakınlarına ve tüm emekçi halkımıza baş sağlığı diliyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

DEM Parti: Hayatını demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesine adadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada Ekinci'nin ömrünü demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış mücadelesine adadığını kaydetti:

"Türkiye İşçi Partisi'nde eşitlik ve özgürlük mücadelesine başlayan, 12 Mart Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanıp tutuklanan, Kürt halkının hak ve taleplerini yaşamı boyunca savunan ve son 40 yılda Kürt sorununda demokratik çözüm ve barış mücadelesine destek veren Dr. Tarık Ziya Ekinci onurlu yaşamıyla her daim mücadelemizde yaşayacaktır. Acımız ve kaybımız büyük. Kendisine Allah’tan rahmet, Ekinci ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz."

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(HA)