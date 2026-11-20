Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International), bugün düzenlenen COP31 kapanış basın toplantısında çerçeve metnin ikinci taslağını tamamıyla reddetti ve COP31’i bugüne kadar düzenlenen en kötü COP olarak niteledi.

CAN International Genel Direktörü Tasneem Essop, “CAN, bu müzakerelerde masada bulunan metinleri açıkça reddediyor. CAN ayrıca hükümetlere, özellikle de Küresel Güney’e, masadaki metinleri reddetme çağrısında bulunuyor. Masada insanları koruyan ya da Küresel Güney’in önceliklerini ele alan hiçbir şey yok” dedi.

Antalya’ya Adil Geçiş Mekanizması, Belém-Antalya Mekanizması, gelişmiş ülkelerin Belém’de taahhüt ettikleri uyum finansmanı, kamu kaynaklarına odaklanan iklim finansmanı ve sürdürülerek güçlendirilecek bir emisyon azaltımı çalışma programı için geldiklerini, ancak bu başlıklarda hiçbir sonuç elde edemediklerini söyleyen Essop, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu COP, en fazla lobicinin katıldığı konferans oldu. Fosil yakıt lobileri, yapay zekâ lobileri, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin lobileri, karbon giderme lobileri... Bu COP’tan elimizde kalan, insanların yok edilmesinden kâr elde eden şirketlerin çıkarlarını desteklemek için alınan kararlar.

“Onlar, her yıl yenilenen sözlerle hayatta kalamazlar”

Aynı toplantıda konuşan Power Shift Africa Kurucusu ve Direktörü Mohamed Adow ise “COP başkanları bize bunun harika bir COP olduğunu söylemek istiyor. Hiç şüphesiz söyleyebilirim ki bu, şimdiye kadarki en kötü COP oldu” dedi.

Adow, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğer tek yaptığımız Belém’de alınan kararları tekrarlamak ve 11 yıl önce Paris’te üzerinde anlaşılan hassas dengeyi yeniden müzakere etmekse, neden herkesi iki haftalığına buraya getirdik? Kuraklık, seller ve ürün kayıplarıyla boğuşan topluluklara eylem sözü verildi. Onlar, her yıl yenilenen sözlerle hayatta kalamazlar.

CAN’in ardından bir başka itiraz da bir önceki COP toplantısında fosil yakıtlardan çıkış yol haritasına destek veren ülkelerden geldi.

Saat 11.00’de aralarında Hollanda, Almanya, Fransa, Brezilya, Endonezya, Portekiz, Danimarka, Panama, İrlanda, Birleşik Krallık, İspanya, Fiji, Vanuatu, İsviçre ve Tuvalu’nun da bulunduğu bir grup ülke, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritasını destekleyen bir açıklama yaptı. Bu ülkeler arasında, müzakerelerde gelişmekte olan ülkelere aktarılması talep edilen finansmanı engellemekle suçlanan Avrupa ülkelerinin de bulunması dikkat çekiciydi.

“Finansmanımızı artırmalıyız”

Saat 14.00’da ise Fransa ve Panama’nın öne çıktığı, aralarında Guatemala, Solomon Adaları, İsveç, Finlandiya, Fildişi Sahili ve Belçika’nın da bulunduğu bir grup ülkeden müzakere metnini daha doğrudan hedef alan bir açıklama geldi. Açılış konuşmasını yapan Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbut, “Burada bulunan ülkeler olarak bu Taraflar Konferansı’nda somut bir sonuca ulaşmamız gerektiğine inanıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

“Dünyaya, sıcaklık artışının artık 1,5 dereceye yaklaştığını duyurup sanki hiçbir şey olmamış gibi işlerimize devam edemeyiz” diyen Barbut, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu, Kuzey ya da Güney meselesi değil. Dünyadaki pek çok insan için bu bir hayatta kalma meselesidir. Farklı sorulara yanıt vermeliyiz. Finansmanımızı artırmalıyız. Ayrıca emisyonları çok büyük ölçüde azaltmamız gerekiyor.

Barbut’nün ardından, dünyanın petrol mafyası tarafından rehin alındığını söyleyen Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro söz aldı.

Navarro, COP31’in kurtarılabilmesi için altı koşulun yerine getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu koşulları, kararların bilimsel temellere dayanması, fosil yakıtlardan açık ve planlı bir şekilde uzaklaşılması, iklim finansmanına en büyük sorumluluğu taşıyan ülkelerin adil katkıda bulunması, temiz enerjiye dayalı elektrifikasyonun hızlandırılması, metan emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve çölleşmeyle mücadeleyi kapsayan üç Rio sözleşmesi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi olarak sıraladı.

Navarro, “Fosil yakıtlardan bahsetmeyen bir COP veya gizli bir belgenin olması kabul edilemez. Biz bunu kesinlikle tolere etmeyeceğiz” dedi.

Toplantı sonrasında koridorda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Navarro, istedikleri gibi bir metin ortaya çıkmazsa sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyerek karar alma sürecini tıkayabileceklerinin de sinyalini verdi. COP toplantılarında kararlar genel olarak oy çokluğuyla değil, uzlaşıyla (konsensüs) alındığı için tek bir ülkenin resmî itirazı bile kararın kabulünü engelleyebiliyor.

COP31 alanında delegelerin ve gözlemcilerin bekleyişi saat 18.00 itibarıyla sürüyor. Nihai karar metni üzerinde uzlaşıya varılıp varılamayacağı belirsizliğini koruyor. Daha önce, 2000 yılında Lahey’de düzenlenen COP6’da temel müzakere başlıklarında anlaşma sağlanamamış ve konferansın ertelenen müzakerelerine 2001 yılında Bonn’da devam edilmişti.

(ÖG/VC)