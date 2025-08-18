Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Osmanlı ve Türkiye’deki sol hareketlerin tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mete Tunçay, 89 yaşında vefat etti.

Tunçay’ın vefat haberini, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mete Tunçay kimdir?

Alkan’ın X paylaşımı şöyle:

“Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi üzüldüm. Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu. Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere bütün sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım.”

*Mehmet Ö. Alkan (sağda), Mete Tunçay ile birlikte. (@Mehmet_O_Alkan/X)

Cenaze töreni bugün

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tunçay’ın vefatına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Üniversitemizin kurucuları arasında yer alan, Türkiye’de siyasal düşünceler tarihi disiplininin gelişimine önemli katkılar sunmuş, Tarih Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etmiş, akademik yaşamı boyunca sayısız öğrenci ve akademisyen yetiştirmiş değerli hocamız Emeritus Prof. Dr. Mete Tunçay’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli hocamızın üniversitemize katkılarını hiçbir zaman unutmayacak; onu her zaman sevgi ve saygıyla anacağız. Merhumun cenazesi 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü (bugün), ikindi namazını müteakip, Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacak ve Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir. Ailesine, öğrencilerine ve tüm BİLGİ ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Taziye açıklamaları

Tarih Vakfı: “Tarih Vakfı’nın Girişim Kurulu Üyesi, Kurucu Mütevellisi, Toplumsal Tarih dergimizin ilk yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü, Türkiye’de eleştirel tarihin önde gelen isimlerinden, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931 ve Türkiye'de Sol Akımlar eserleriyle tarihçiliğimizde çığır açan sevgili hocamız Prof. Dr. Mete Tunçay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tarih Vakfı camiasının, hocamızın yakınlarının, ailesinin, sevenlerinin meslektaşlarının ve öğrencilerinin başı sağ olsun.”

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR): “Türkiye’nin büyük tarihçilerinden ve bilim insanlarından Prof. Dr. Mete Tunçay’ı yitirdik. Mete Tunçay 89 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Mete Tunçay 1972-193 yıllarında DİSK’te araştırma uzmanı olarak çalışmış ve DİSK’in araştırma faaliyetlerinin temelini atmıştı. Anısı ve eserleri önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV): “Türkiye'de sol tarih araştırmaları alanının duayeni, siyaset bilimci ve siyasal düşünceler tarihi alanının önde gelen isimlerinden Mete Tunçay yaşama gözlerini yumdu. TÜSTAV üyesi ve bağışçısı Mete Hocamız, eserleri, öğrencileri ve Vakfımıza devrettiği arşivi ile aramızda olmaya devam edecek. Emeği ve anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Mülkiyeliler Birliği: Fakültemizin 1958 İdari Şube mezunu, Birliğimizin 2119 numaralı üyesi, hocamız Mete Tunçay vefat etmiştir. Cenazesi 18 Ağustos Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden kaldırılacak, Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir. 1983 yılında 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası’yla Fakültemizden koparılan kıymetli öğretim üyelerimizden biri olan hocamız sol düşünce, Marksizm ve işçi hareketi üzerine Türkiye’de ilk sayılan çalışmalarıyla, demokrasi mücadelesine çok önemli katkılar sunmuştur. Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişi, darbeler dönemi ve sol muhalefetin gelişimi üzerine önemli eserler veren hocamız Türkiye akademik yayın hayatında da unutulmaz izler bırakmıştır. Camiamızın, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

İletişim Yayınları: Mete Hoca’nın paltosundan ne çok şey çıktı! Dostoyevski’nin, “Hepimiz Gogol’un paltosundan çıktık” demesi misali... Mete Hoca’nın paltosundan, erken Cumhuriyet dönemi tarihine eleştirel bakış külliyatı çıktı... Türkiye’nin siyasal düşünce tarihi üzerine, özellikle sol düşüncenin tarihi üzerine bir birikim çıktı... Mete Hoca’nın paltosundan, bizzat tarih yayıncılığında yeni bir çığır çıktı... Kurucu yayın yönetmeni olduğu Tarih ve Toplum’la Mete Tunçay, tarihe onu bayağılaştırmadan popülerleştiren bir yaklaşım tarzının temelini attı; eleştirel ve analitik bakış açısını akademik dünyanın darından çıkartıp meraklı okurlara mal etmenin zanaatını geliştirdi. Tarih ve Toplum, İletişim Yayınları projesinin amacını doğrudan yansıtan, onun ruhunu taşıyan bir girişimdi ve o bakımdan Mete Hoca, İletişim’in yazarlarından olmaktan öte, kurucularındandır. Mete Hoca hayata veda etti, paltosunu askıya astı... Aziz hatırası ve başlı başına bir literatür oluşturan kitapları baki kalacak... Ve o paltodan daha çok eser çıkacak.

(VC)