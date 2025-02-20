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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 17:04
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2025 10:46
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Tarihçi Feroz Ahmad hayatını kaybetti

Ahmad'ın haberini meslektaşı akademisyen Behlül Özkan duyurdu. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Feroz Ahmad hocayı kaybettik” ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tarihçi Feroz Ahmad hayatını kaybetti

Türkiye siyasi tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerika ve Türkiye vatandaşı tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad, 87 yaşında hayatını kaybetti.

2014 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Liyakat Nişanı ile onurlandırılan Ahmad, akademik dünyada önemli bir iz bıraktı.

Tarih bilimine adanmış bir ömür

Türkiye tarihi ve Osmanlı-Türkiye modernleşme süreci üzerine yaptığı araştırmalarla bilinen Ahmad, akademik çevrelerde büyük saygı gören bir isimdi. Türkiye’nin siyasi gelişim sürecini uluslararası akademik camiaya tanıtan en önemli tarihçilerden biri olarak kabul ediliyordu.

Vefat haberini meslektaşı akademisyen Behlül Özkan duyurdu. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Feroz Ahmad hocayı kaybettik” ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

Özkan, Ahmad’ın cenaze töreninin detaylarını da paylaştı. Ünlü tarihçi, bugün Bostancı Kuloğlu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Tuzla Şifa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Feroz Ahmad kimdir?
Feroz Ahmad kimdir?
20 Şubat 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Feroz Ahmad
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