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Yayın Tarihi: 31 Ocak 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 31 Ocak 2025 12:23
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Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Tele 1 programcısı ve tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Aynı saatlerde gözaltına alınmak için götürülen gazeteci İsmet Orhan serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Tele 1 programcısı ve tarihçi Dr. Çiğdem Bayraktar Ör dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Dr. Bayraktar Ör’ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gerekçe sosyal medya paylaşımı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dr. Bayraktar Öz, dün gece saatlerinde ön işlemler için Vatan Emniyet’e götürüldü.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, avukatlar ve hukuk komisyonu ile birlikte sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

İsmet Orhan da gözaltına alındı

Gazeteci ve yazar İsmet Orhan da dün gece yaptığı bir sosyal medya paylaşımında gözaltına alınmak için götürüldüğünü duyurdu. Orhan gözaltı nedenini bilmediğini kaydetti.

Orhan yaklaşık iki saat sonra yaptığı yeni bir paylaşımda ise serbest bırakıldığını duyurdu.

İsmet Orhan aynı zamanda Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyesi.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
gözaltına alınan gazeteciler
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