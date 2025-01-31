Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Tele 1 programcısı ve tarihçi Dr. Çiğdem Bayraktar Ör dün gece saatlerinde gözaltına alındı.

Dr. Bayraktar Ör’ün bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gerekçe sosyal medya paylaşımı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ör'ün sosyal medya paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Dr. Bayraktar Öz, dün gece saatlerinde ön işlemler için Vatan Emniyet’e götürüldü.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, avukatlar ve hukuk komisyonu ile birlikte sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.



Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.



Kurulmaya çalışılan baskı… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) January 30, 2025

İsmet Orhan da gözaltına alındı

Gazeteci ve yazar İsmet Orhan da dün gece yaptığı bir sosyal medya paylaşımında gözaltına alınmak için götürüldüğünü duyurdu. Orhan gözaltı nedenini bilmediğini kaydetti.

Dış kapı zili çaldı

Açtım şu anda gözaltı için götürülüyorum .

Nedenini bilmiyorum — İsmet Orhan (@ismetorhantr) January 30, 2025

Orhan yaklaşık iki saat sonra yaptığı yeni bir paylaşımda ise serbest bırakıldığını duyurdu.

Güzel ülkemin güzel insanları,

İki saat bekletilip, 15 dakikada birçok soruyu cevapladım ve an itibarıyla evime gidiyorum…

Anında ilgisini esirgemeyen,

Başta, gazeteciler cemiyeti Başkanı sevgili Nazmi Bilgin abim olmak üzere ,tüm meslektaşlarım ve hassasiyet duyan,

Tüm ATATÜRK… — İsmet Orhan (@ismetorhantr) January 30, 2025

İsmet Orhan aynı zamanda Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu üyesi.

(EC)