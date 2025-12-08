ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 09:09
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 09:13
1 dk Okuma

Tapu harcı 2026’da üç kat artacak

Düzenleme uyarınca, 2026 yılında bina ve arazi vergisine esas alınacak değerler, 2025 yılının en fazla üç katı olabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tapu harcı 2026’da üç kat artacak
* Fotoğraf: AA

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenleme, tapu işlemlerini erteleyen vatandaşlar için önemli bir mali yük getirecek. Buna göre, 31 Aralık 2025’e kadar tapusunu almayanlar, 2026’dan itibaren emlak vergisi değerlerindeki artış nedeniyle çok daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalacak.

Düzenleme uyarınca, 2026 yılında bina ve arazi vergisine esas alınacak değerler, 2025 yılının en fazla üç katı olabilecek. Böylece emlak vergisine esas değerlerde sert bir artış öngörülüyor.

Tapu devrini geciktirenler doğrudan etkilenecek

NTV’ye değerlendirmelerde bulunan yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, tapu harcının gerçek satış bedeli üzerinden ödenmesi gerektiğini hatırlattı, şu örneği verdi:

“2025 yılında vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun, 2026’da emlak vergisine esas değeri en fazla 9 milyon TL olabilecek. Bugün 3 milyon TL’lik bir ev için toplam 120 bin TL tapu harcı ödeniyor; alıcı ve satıcı 60’ar bin TL veriyor. Ancak 2026’da aynı evin rayiç bedeli 9 milyon TL olacağından tapu harcı 360 bin TL’ye çıkacak. Bu durumda alıcı ve satıcı 180’er bin TL ödemek zorunda kalacak.

“Gerçek alış bedeli ile 2026’da geçerli olacak vergi değeri üst sınırı karşılaştırıldığında, daha yüksek tapu harcı ödememek için tapuların 2025 sonuna kadar alınması avantajlı olacaktır.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tapu senedi meclis genel kurulu ev sahibi
ilgili haberler
4 Tapu Belgesi e-Devlet'ten Alınabilecek
13 Aralık 2019
/haber/4-tapu-belgesi-e-devlet-ten-alinabilecek-217093
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
4 Tapu Belgesi e-Devlet'ten Alınabilecek
13 Aralık 2019
/haber/4-tapu-belgesi-e-devlet-ten-alinabilecek-217093
Sayfa Başına Git