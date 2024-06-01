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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2024 14:15
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2024 15:33
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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller öldü

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan: “Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller öldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Sarıyer Yeniköy'deki evinde bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Çiller, bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu.

Özer Uçuran Çiller'in cenazesi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Pervin Buldan’dan açıklama

3 Haziran 1994’te İstanbul’da kaçırılıp işkenceyle katledilen Kürt iş insanı Savaş Buldan’ın da eşi olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan, Çiller’in ölümünden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran, yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay’ın 30. Katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle.”

1937 doğumlu olan mühendis ve iş insanı Özer Uçuran Çiller, Türkiye'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller'le 1963 yılında evlenip "Çiller" soyadını aldı.

Çiller çiftinin bu evlilikten Mert ve Berk adında iki çocukları dünyaya geldi. (TY)

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