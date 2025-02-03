Tanrıkulu, Suat Toktaş'ı ziyaret etti: Bu suçtan tutuklayamazsınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde bulunan Gezi Parkı Davası hükümlüleri Osman Kavala, Can Atalay ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 30 Ocak'ta "bilirkişinin konuşmasını yayınladığı" gerekçesiyle tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Tanrıkulu, Toktaş’ın cezaevinde tutulmasının koşullarının olmadığını ifade etti.

Toktaş'a yöneltilen suçlamanın tutukluluğu gerektirmediğini belirten Tanrıkulu "Alt sınırı, üst sınırı belli olan bir suç; bu suçtan nasıl tutuklarsınız?" diye sordu.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabit ikametgah sahibi, kaçma şüphesi yok, karartılacak bir delil yok; çünkü 'Ben Genel Yayın Yönetmeniyim ve bunu yayınladım' demiş. Ortada bir silah mı var? İnsan öldürme suçu mu var da silah incelemesi ya da başka delillerin tespiti beklenecek? Alt sınırı, üst sınırı belli olan bir suç; bu suçtan nasıl tutuklarsınız? Böyle haksız, hukuksuz birçok uygulama sebebiyle insanlar cezaevinde. Yüzlerce, binlerce yurttaşımız adil olmayan biçimde cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Biz de buradayız ve tüm bunlara son vereceğiz. Genel Başkanımız da ifade ettiği gibi; yıllardır burada zulmün, zalimliğin eseri olan, ağır insan hakları ihlallerinin işlendiği bu cezaevi, insan hakları ihlal merkezi olmaktan çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz."

PEHLİVAN VE OĞUZ SERBEST Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yapılan görüşmenin 27 Ocak'ta Halk TV'de yayımlanmasının ardından, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV program sunucusu Seda Selek, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşat Oğuz gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar Türk Ceza Kanununun (TCK), "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK Madde 132-133) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK Madde 277) ile suçlanmıştı.

Suçlamanın dayanağı "Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin adının verilerek hedef gösterilmesi suretiyle yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler kullanılması" olarak ileri sürülmüştü.

Gözaltına alınanlardan Pehlivan, Oğuz, Selek ve Asker serbest bırakılırken, Genel Yayın Yönetmeni Toktaş tutuklanmıştı.

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(RT)