Tanrıkulu'nun 'taşımalı seçmen' itirazı reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kulp ilçesinde ikamet etmedikleri gerekçesiyle seçmen askı listesine yaptıkları itirazın, 43 seçmen için kabul edildiğini; 2 bin 790 seçmen için ise reddedildiğini açıkladı.

"Seçim güvenliği için Kulp'a kaydırılan güvenlik güçleri"

Tanrıkulu sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Red gerekçesinde 2790 seçmenin, seçim günü oluşabilecek olaylara karşı seçim güvenliği için Kulp ilçesine kaydırılan güvenlik güçleri olduğu ve bu nedenle de itirazın reddine karar verildiği yazılmıştır” dedi.

2 bin 790 güvenlik görevlisinin seçmen olarak kaydedilmesinin seçim sonuçlarını doğrudan değiştirecek bir karar olduğunu söyleyen Tanrıkulu, uygulamanın sadece Kulp’ta değil, bölgenin birçok kritik il ve ilçesinde yapıldığını söyledi.

Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu olgu tek başına sonuçları değiştireceği için seçimlerin adil olmayacağının göstergesidir. Seçimlerin adilliği, sadece seçim gününe göre belirlenebilecek bir olgu değildir; seçmen kütüklerinin askıya çıkartılmasından, oy kullanımına, oy sayımına ve seçim sonuçlarının kesinleşmesine dair süreci ifade eder.

Seçmen kütüklerine güvenlik güçlerinden oluşan yeni seçmenlerin yazılması kararının sonuçları etkilemek için verildiği çok açıktır. Yerel seçimler bakımından adil olmayan süreç, bu tip uygulamalarla ve kararlarla maalesef başlamıştır. “

(AD)