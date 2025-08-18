Tanrıkulu'dan 'süreç' açıklaması: İktidarla aynı görüş ve yaklaşım içinde değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son gelişmelere dair partisinin Diyarbakır il başkanlığında değerlendirmelerde bulundu. Tanrıkulu, Kürt meselesinin aynı zamanda bir demokrasi ve adalet meselesi olduğunu söyledi.

Kürt meselesinin aynı zamanda demokrasi projesiyle eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, "İktidar, 'Biz Kürt meselesini çözdük, Türkiye’de terör meselesi vardır' diyor. Aynı görüş, yaklaşım içinde değiliz. Bir şiddet, çatışma, terör meselesi var ama bu Kürt meselesinin bir sonucudur" dedi.

"Adaletle, demokrasiyle çözülmeli"

"Türkiye mutlaka şiddetten, çatışmadan arınmalıdır" diyen Tanrıkulu AKP’yi demokrasi ve adalet çizgisine davet etti:

"Aynı zamanda bir demokrasi meselesi olan Kürt meselesi adaletle, demokrasiyle çözülmelidir. O nedenle meclisteki masadayız, olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan operasyonlar, bir taraftan şiddet devam ederken, diğer taraftan Ankara’da sadece şiddetin sonlanmasına odaklanması şeklinde bir süreç olamaz. Eğer toplumdan bir rıza üretmek istiyorsak bunları eşzamanlı yapmak durumdayız. Eğer parlamentoda bu vesileyle oluşturulan komisyon aynı zamanda demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti gündemine almazsa, ne Diyarbakır'da bölgede ne de Türkiye’de bir toplumsal rıza üretmez."

"Demokratik siyaset güvence altına alınmalı"

Tanrıkulu, Meclis’in hızla tutum alması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Eşzamanlı silah bırakma, sosyal yaşama katılım gibi yasaların ardından ve onunla beraber özellikle demokratik, adil bir infaz yasası, ifade özgürlüğüne ilişkin düzenlemeler, kayyımın sonlanmasına ilişkin düzenlemeler, düşünce özgürlüğüne ilişkin düzenlemeler hızla ele alınmalı ve demokratik siyaset güvence altına alınmalıdır. Demokratik siyasetin güvence altında alınmadığı bir süreç sağlıklı yürümez. Şiddetle ilgisi olmayan, sadece siyaset yapan insanların cezaevinde olması, sürgünde olması anlaşılamaz."

"Bürokratlarınıza iradenizi gösterin"

"Yargı bürokrasisi bilmelidir ki; attıkları her adım yaptıkları her yanlış barış meselesine ilişkin olarak çok önemli engellere yol açmaktadır" diyen Tanrıkulu, iktidara seslendi:

"AKP’ye sesleniyorum; Gerçek anlamda barış istiyorsanız bürokratlarınıza iradenizi gösterin. En azından Meclis, Ankara, Beştepe iradesini Çağlayan’a göstermek zorundadır. Orada masalarında beyaz Toros resmi koyarak insanları tehdit edenler bilmeli ki; karşılarında Meclis var, barış isteyen milletin iradesi var. Eğer bunu bilmezlerse, toplumda rıza üretemeyiz."

"Barış isteyenlere ses olun"

Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Kim ölümden, çatışmadan yana, kim barıştan yana değil ortaya çıksın. İradenizi güçlü biçimde ortaya koyun. Halkımıza, barış isteyenlere ses olun ve siyasi iktidarın yanlış tercihlerinin önüne geçin. ‘Ahmet Özer’in hala hapiste olması yanlıştır. Akdeniz Belediye eşbaşkanının cezaevinde olması yanlıştır, Ahmet Türk’ün belediye koltuğunda olmaması yanlıştır’ deyin. İfade edin ki; bu iktidar bizim mesajımızı güçlü biçimde alsın. İstanbul’un seçilmişlerine, Ekrem İmamoğlu’na, çalışma arkadaşlarına yapılan adaletsizliğe karşı çıkın. 'Bu adaletsizlik olduğu sürece barış konusunda adım atamayız’'deyin. Bunları beraber söyleyelim."

