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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 11:27
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:41
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Tanju Özcan: Yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik zam yapacağım

Özcan, Bolu’da görev yapan İbrahim Kürtül'ün görevden alınmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tanju Özcan: Yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik zam yapacağım

Daha önce de mültecilere yönelik ayrımcı uygulamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancı üniversite öğrencilerinin otobüs biletlerine astronomik zam yapacağını duyurdu. 

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Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında Abant İzzet Baysal Üniversite’ne özellikle Afrika ülkelerinden öğrencilerin getirildiğini öne sürerek, “Karabük Üniversitesi sayesinde, oradaki eski rektörün sayesinde ve sonrasında onun akıl hocası ve şu anda Bolu’da görev yapan İbrahim Kürtül sayesinde bütün dünyaya rezil olduk. Bu şekilde gelmiş olan öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağız” dedi.

Bolu’daki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını söyleyen Özcan, basın toplantısını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Özcan şunları söyledi:

“Genel ahlaki sorunlar ortaya çıktı Karabük gibi bir Anadolu şehrinde. Şu anda Bolu’da bizim tespitlerimize göre 102 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilerin kendi ülkelerinde hangi okul mezunu dahi olduğunu bilmiyoruz. Ajanslar türedi. Bu ajansa Somali’den başvuruluyor. Ajans buna diyor ki ‘Şu üniversiteye senin kaydını yaptırırsak 18 bin liraya mâl olur’ diyor. Kendi komisyonu hariç. Üniversite bunlardan 3-5 kuruş para alıyor ama üniversiteye maliyeti çok daha fazla.”

Özcan, Kürtül’ün görevden alınmasını istedi. (AÖ)

tanju özcan mülteci hakları
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