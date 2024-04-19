Tanju Özcan hakkında suç duyurusu: CHP de disiplin süreci başlatmalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Hepimiz Göçmeniz Irkçılığa Hayır Platformu, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mülteci ve sığınmacılara dönük “ayrımcı” söylemlerine ilişkin toplantı düzenledi.

İHD İstanbul Şubesi’nde yapılan toplantıda basın metninin İHD Başkanı Gülseren Yoleri okudu.

MA’nın haberine göre; Yoleri, Özcan’ın göçmen ve sığınmacılara yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalar uyguladığını belirtti ve bu politikaların toplumda düşmanlığı körüklediğini söyledi.

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"Tanju Özcan Anayasa'yı göz ardı ediyor"

Yoleri, Özcan’ın ‘toplumsal barışı tehdit ettiğini’ ifade etti ve ekledi: “2019 yılından bu yana görevi ile ilgili açıklamalarında göçmen ve sığınmacı yerleşimciler, son olarak da yabancı ülke vatandaşı öğrenciler için ayrımcı, ötekileştirici bir dil kullanmış, Anayasa’nın eşitlik ilkesini dahi göz ardı ederek, yerel hizmetlerde ayrımcı politikalarını uygulamaya koymuştur. Tanju Özcan, toplumsal barışı tehdit eden bu tutumuyla toplumda yabancı düşmanlığını körüklemiştir.”

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"Nefret saldırılarına karşı acil önlem alınmalı"

“Nefret saldırılarına karşı önlem alınması” gerektiğini belirten Yoleri, konuşmasına şöyle devam etti:

“10 Ağustos 2021’de Ankara Altındağ’da, 10 Ocak 2022’de İstanbul Esenyurt’ta sığınmacılara yönelik yaşanan saldırılar yaşandı. 16 Kasım 2021’de İzmir Güzelbahçe’de üç Suriyeli sığınmacı yakılarak öldürüldü, 26 Mart 2023’te ise Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın öldürüldü. Daha onlarca acı örneğin yaşandığı coğrafyamızda, ayrımcılığın, ırkçılığın ve nefret saldırılarının önlenmesi için acil önlemler alınmalı, faillerinin cezalandırılması gerektiği ortadadır.”

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CHP'ye çağrı: Disiplin işlemlerini yapın

Özcan’ın göçmen ve sığınmacılar hakkındaki söylemlerinin suç olduğunu belirten Yoleri, hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

CHP’yi de bu konuda sorumlu davranmaya çağıran Yoleri, “Tanju Özcan hakkında gerekli disiplin işlemlerini yapmaya ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya çağırıyoruz” dedi.

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Tanju Özcan ne dedi? Mültecilere yönelik ayrımcı söylemleri ve uygulamalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçimin ardından yabancı öğrencilerle ilgili açıklama yaptı. Yabancı öğrencilerin, otobüs biletlerine astronomik bir zam yapacağını söyleyen Özcan, "Bunlar öğrenci mi değil mi belli değil. Orada suça karışıp, karışmadıkları belli değil, kim oldukları belli değil" dedi.

(RT)