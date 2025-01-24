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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 12:39
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 13:01
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Tanju Özcan: Bilirkişi heyetine el çektirildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye personelinin hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını, gizlilik kararının kendilerine tebliğ edilmediğini, avukatlara zorluk çıkartıldığını ve bilirkişi heyetine el çektirildiğini açıkladı. Özcan yaşananlar için "Hukuk cinayeti” dedi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Tanju Özcan: Bilirkişi heyetine el çektirildi
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Son gelişmeleri paylaşan Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un gözaltına alınışının 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a aykırı olduğunu söyledi. Ayrıca yedi kişilik bilirkişi ekibine el çektirildiğinin bilgisini verip son gelişmeleri paylaştı. Yaşananlar için “Hukuk cinayeti” dedi:

Kartalkaya’da gerçekleşen facia sebebiyle 2 gün önce memur belediye başkan yardımcımız ve memur itfaiye müdürümüz suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır. Memurların gözaltına alınması veya haklarında adli soruşturma yürütülebilmesi için “Soruşturma izni kararı” verilmesi yasa gereği zorunludur. Ortada 4483 Sayılı Yasaya göre verilmiş bir soruşturma izni yoktur. Hal böyleyken yapılan soruşturma ve gözaltı kararı tamamen hukuksuz ve keyfidir.

Avukatlara gizlilik kararı var denmesine rağmen mahkemece verilmesi gereken gizlilik kararı tebliğ edilmemiştir. Yani soruşturma ile ilgili gizlilik kararı olup olmadığı bile belli değildir.

Dün akşam itibarıyla beğenmedikleri ön inceleme raporunu tanzim ettikleri için yedi bilirkişiden talep alınarak dosyadan el çektirilmeleri sağlanmıştır.

Avukatlara şüpheliler ile ilgili görüş izni konusunda keyfi zorluklar çıkartılmaktadır.

Bu bir hukuk cinayetidir. Türkiye’deki tüm vicdan sahibi hukukçuların bilgisine arz ediyorum.

Özcan dün yaptığı açıklamada da konu ile ilgili hem idari soruşturma hem de adli soruşturma yapıldığını söylemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da soruşturmalar sonuçlanmadan binayı yıkmak istediğini iddia etmişti.

Grand Kartal Otel yangını
Grand Kartal Otel yangını
23 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Kartalkaya Otel Yangını Grand Kartal Otel
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