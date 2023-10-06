“Tanık, dedikodudan ifade çıkarmaya çalışıyor”

Kobanî davasının 35. duruşma periyodunun 5. oturumu, Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

TIKLAYIN-Adalet, siyaset ve hukuk: Kobani Davası

Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

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Avukat Bayraktar: Tanık ifadesi hukuka aykırı

MA’nın haberine göre bugünkü duruşmada savunmaya devam eden avukat Kazım Bayraktar, dosyada yer alan gizli ve açık tanıkların beyanlarına dikkat çekti.

Tanıklardan Kerem Gökalp’ın beyanlarının yer aldığı ifade tutanağına işaret eden Bayraktar, bu tutanakta ifadenin niçin alındığının belli olmadığını ve bunun hukuka aykırı olduğunu söyledi. Ayrıca tanığa hiçbir şekilde soru sorulmadığını dile getiren Bayraktar, Gökalp’ın Şırnak TEM’de 6 gün boyunca dinlenildiğini ancak buna rağmen HDP’nin MYK toplantısı ve Kobani olaylarına ilişkin bir ifade kullanmadığını belirtti.

“Etkin pişmanlık” ifadesi

Bayraktar, duruşmada dinlenen Gökalp’ın, Şırnak’tan alınıp Ankara’ya getirildiğini ardından adliyeye götürülüp burada bir odaya alındığını ve bir kişi ile görüştürüldüğünü, savcı olduğuna kanaat getirdiği bu kişinin Kobani olayları ile ilgili beyanda bulunmasını istendiğine dair ifadelerini hatırlattı.

Bu görüşmede ise “Bu konuda da yardımcı olur musun?” şeklinde ifadeler kullanan savcının bir buçuk sayfalık ifade aldığını aktaran Bayraktar, bu ifade tutanağın daha önce hazırlandığını ve Gökalp’ın “Etkin pişmanlıktan” yararlanmak için sadece imza attığını ve daha sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Gökalp’ın beyanlarının yoruma dayalı ve soyut olduğunu ifade eden Bayraktar, yargılama aşamasında da beyanların farklılık gösterdiğini söyledi. Bayraktar, bu nedenlerden ötürü Gökalp’ı, “Sözde tanık” olarak tanımlayarak, beyanlarının dosyada yer almasına tepki gösterdi.

“İyi senaryo hazırlanmamışsa oyun kötü oynanır”

Gökalp’ın Demirtaş’ın 9 Eylül’de Kobani’ye geçtiği sırada Kamuran Yüksek’in de Kandil’den Kobani’ye geçtiğine dair beyanda bulunduğunu belirten Bayraktar, ancak Demirtaş’ın bu tanığı duruşmada dinlediği sırada “Kobani’ye geçmeden önce dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüm. Kamuran Yüksek ile birlikte Ankara’dan yola çıkacağımızı da iletim ve birlikte gittik” diyerek, tanığın bu yönlü beyanlarının çürütüldüğünü söyledi.

Bayraktar, “İyi bir senaryo hazırlanmamışsa oyun kötü oynanır. Üstelik oyuncular da kötü ise oyun trajikomik bir hale gelir” diye belirtti.

“HDP MYK toplantısı ilk ifadesinde yer almıyor”

Dosyada yer alan Merdan Rüştü Ovalıoğlu’nun mahkeme tarafından 9 Şubat 2022 tarihinde dinlendiğinde HDP’nin MYK toplantısına dair bir beyanda bulunmadığını belirten Bayraktar, ancak 25 Haziran’da savcı tarafından tekrardan dinlendiğinde bu kapsamda beyanlarda bulunduğunu dile getirdi.

5 Temmuz’da görülen duruşmaya dikkat çeken Bayraktar, bu tanığın tweetin Kandil’de yazıldığını iddia ettiğini ve tweet metnini gördüğünü bir sayfa kadar olduğunu ileri sürdüğünü ancak HDP’nin attığı twettin üç-dört satırdan ibaret olduğuna işaret ederek, tanığın yalan beyanlarda bulunduğunun altını çizdi.

Tweete konu olduğu ileri sürülen metinin hafıza kartı ile gönderildiğine dair iddia edildiğini ancak bu hafıza kartının kime verildiğine ilişkin net bir bilginin olmadığını kaydeden Bayraktar, “Tweetin bir KCK üyesi tarafından HDP’ye getirildiği filmini izliyoruz” dedi.

“Kurguyu yapanlar bilgiye sahip değil”

HDP’nin MYK toplantılarına KCK üyelerinin katıldığı iddiasıyla ilgili de Bayraktar şunları söyledi:

“Önce bilinen bir gerçeği hatırlatalım; toplantı HDP Genel Merkez’de değil Eğitim Sen’de yapıldı. Kurguyu yapanlar bu bilgiye sahip değiller. Nerede ve ne zaman yapıldığına dair gizli tanık A53, ‘5 Ekim’de Genel Merkez’de yapıldığını biliyorum’ diyor. A53, bu toplantıyı gördüğünü söylüyor. Toplantının 16.00 ile 20.00 saatleri arasında yapıldığını iddia ediyor. Soruların üzerine toplantının Genel Merkezi’nin üçüncü katında yapıldığını söylüyor.

Ancak bu toplantının 6 Ekim’de yapıldığını bu gizli tanık dışında herkes biliyor. Toplantının nerede yapıldığını araştırmadan kurgu yapmışlar. Toplantının Eğitim Sen’de yapıldığına dair belgeler sunuldu. Ayrıca HDP bu sırada, şu anda olduğu, A53’ün iddia ettiği binada yer almamaktaydı.”

Dosyada yer alan “Ulaş” adlı gizli tanığın beyanlarına da değinen Bayraktar, HDP’nin MYK toplantısına KCK’lilerin de katıldığını iddia eden bu tanığın, mahkemenin duruşmada “Kimin katıldığını gördün mü?” şeklindeki sorusuna “Bunu pek çok kimseden duydum” yanıtını verdiğini hatırlattı. “Dedikodudan gerçekleri çıkarmaya çalışıyor” diyen Bayraktar, Gizli tanık Hermes’in beyanlarına dair “Gerçek Hermes, isminin bir gizli tanığa verildiğini duysa lir çalıp eğlenirdi” dedi. (AS)