HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 17:31
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 18:00
2 dk Okuma

Taliban kitapları yasakladı, dersleri kaldırdı

Afganistan'da üniversitelerde kadın yazarların kitapları müfredattan çıkarıldı. Toplumsal cinsiyet, iletişimde kadının rolü ile kadın sosyolojisi dersleri hedef alındı.

BİA Haber Merkezi

Taliban kitapları yasakladı, dersleri kaldırdı
Fotoğraf: AA

Kadın yazarlara ait yaklaşık 140 kitap, “Taliban ve şeriat politikalarına aykırı” oldukları gerekçesiyle "sorunlu" bulunan 680 eser arasında yer aldı. Afganistan’daki üniversitelerde kadın yazarların kitaplarının müfredatta yer alması yasaklandı.

Üniversitelere ayrıca 18 dersin artık okutulamayacağı bildirildi. Bir Taliban yetkilisi, bu derslerin “şeriatın ilkeleri ve sistemin politikalarıyla çeliştiğini” söyledi. Bu karar, Taliban'ın, 4 yıl önce yönetimi ele geçirmesinin ardından getirdiği kısıtlamaların en sonuncusu oldu.

Taliban’ın adalet sistemi: Kadınlar sessizliğe, toplum korkuya mahkûm
15 Ağustos 2025

Hangi dersler yasaklandı?

Yeni yasak kapsamında insan hakları ve cinsel taciz dersleri de yasaklandı.

Bu hafta içinde Taliban’ın lideri, “ahlaksızlığı önlemek” gerekçesiyle en az 10 vilayette fiber optik interneti yasakladı. Taliban yönetiminin kararları en çok kadın ve kız çocuklarının hayatını etkiledi. Kararlar kapsamında kız çocuklarının altıncı sınıf sonrası için eğitim hakları ellerinden alındı, 2024 sonunda ise gizlice ebe kurslarının kapatılmasıyla mesleki eğitim yolları da kapandı.

Şimdi ise doğrudan kadınlarla ilgili dersler hedef alındı. Yasaklanan 18 dersin altısı kadınlara dair. Dersler arasında toplumsal cinsiyet ve kalkınma, iletişimde kadının rolü ve kadın sosyolojisi de bulunuyor. Kitapları inceleyen kuruldan bir üye, BBC Afganistan’a yaptığı açıklamada kadın yazarların kitaplarının yasaklandığını doğruladı.

Kitabı yasaklanan Adeli: Yaptıkları düşünülünce karara şaşırmadık

Taliban öncesi dönemde adalet bakan yardımcılığı yapan ve kitapları yasaklanan yazarlardan biri olan Zakia Adeli, karara şaşırmadığını söyledi:

“Taliban’ın son dört yılda yaptıklarını düşününce müfredata müdahale etmeleri uzak bir ihtimal değildi. Kadınların eğitim görmesine izin verilmiyorsa onların görüş, fikir ve yazılarının da bastırılması doğaldır.”

Taliban dört yıl önce iktidara dönmesinin ardından temel hak ve özgürlüklere dair birçok kısıtlama getirdi.

Af Örgütü: Uluslararası toplum, Taliban’ı işlediği suçlardan sorumlu tutmadı
Af Örgütü: Uluslararası toplum, Taliban’ı işlediği suçlardan sorumlu tutmadı
15 Ağustos 2024

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Afganistan Taliban şeriat eğitim hakkı
