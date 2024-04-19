Taliban 'İslami değerleri ihlal ettiği' iddiasıyla iki televizyon kanalını kapattı

Afganistan'da Taliban hükümeti, resmi düzenlemeleri ve "İslami değerleri" ihlal ettiği iddiasıyla iki televizyon kanalının yayınını durdurdu.

Enformasyon Bakanlığı'na bağlı Medya İhlalleri Komisyonu Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Noor TV ve Barya TV adlı iki kanalın faaliyetlerinin bir mahkeme tarafından inceleneceğini ve akıbetleri hakkında karar verileceğini söyledi.

Komisyon sözcüsü Hafizullah Barakzai, yayıncıların o zamana kadar faaliyet yürütmelerinin yasaklandığını belirtti.

Barakzai, hükümetin defalarca yaptığı uyarı ve tavsiyelere rağmen kanalları "gazetecilik ilkelerine" uymamakla ve yayınlarında "ulusal ve İslami değerleri" dikkate almamakla eleştirdi.

Noor TV'de müzik yayını yapan kadın sunucunun ve kadın konuklarının sadece gözleri görünecek şekilde yüzlerini kapatmalarını gerektiren resmi kıyafet kurallarına uymadıklarını ifade etti.

Barya TV'nin kapatılması için ise tartışmalı bir konuşmaya atıfta bulundu ancak ayrıntı vermedi.

Barya TV'nin kapatılma nedeni Hikmetyar'ın partisi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Taliban istihbarat güçlerinin başkent Kabil'deki Noor TV genel merkezine baskın düzenlediğini, elektriği kestiğini ve binayı mühürlediğini yazdı.

Barya TV’ye Taliban’dan gelen baskının 2023'ün sonlarından bu yana arttığını ve yayıncının personelinin çoğunu işten çıkarmaya zorladığını aktardı. CPJ, Hizb-i İslami'nin (Gülbeddin Hikmetyar’ın partisi) Taliban politikalarını eleştirmesi ve Barya TV’nin bu eleştirileri yayınlaması nedeniyle hedef olduğu görüşünde.

Hikmetyar’ın oğlu Habiburrahman Hikmetyar ise kanalın dini değerlerinin Taliban'ınkinden farklı olması nedeniyle kapatıldığını söyledi.

"Özgür medyanın engellenmesine yönelik bir başka adım"

Afganistan Gazeteciler Merkezi (AFJC) yaptığı açıklamada, yayınların durdurulmasının "yasalara aykırı" olduğunu ve Taliban yönetimindeki ülkede özgür medyanın engellenmesine yönelik bir başka adım olduğunu söyledi.

AFJC yetkililerden derhal kararı geri çekmelerini ve iki medya kuruluşunu koşulsuz olarak yeniden açmalarını talep etti.

Noor TV, 2011’de suikasta uğrayan eski cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani tarafından 2007’de kuruldu. Şu anda, sürgündeki eski dışişleri bakanı ve Cemiyet-i İslami partisinin lideri olan oğlu Salahuddin Rabbani'ye ait. Barya TV ise 2019’da Hizb-i İslami partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar tarafından kuruldu.

Taliban medyayı kapattı

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) 2022’de Taliban’ın iktidara gelmesinden bir yıl sonra hazırladığı rapora göre ülkedeki 547 medya kuruluşundan 328’i (yüzde 40) kapandı. 11 vilayette medya kuruluşu kalmadı.

Medya sektöründe çalışan 11 bin 857 kişinin 7 bin 98’si (yüzde 60) işsiz kaldı. İşini kaybedenlerin dörtte üçü kadın gazeteciler.

2012’de Afganistan, RSF'nin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 179 ülke arasında 150. sıradaydı. Dinamik medya ortamı ve gazetecileri koruyan yasaların kabul edilmesi sayesinde 2021’e kadar 180 ülke arasında 122. sıraya kadar yükseldi. Ancak 2022'de Taliban’ın iktidara gelmesinin ardından 152. sıraya düştü. Aynı endekste Türkiye 165. sırada.

TALİBAN’IN BİRİNCİ YILI Afganistan'a 11 bin 857 medya çalışanından 7 bin 98'i işsiz kaldı

(HA)