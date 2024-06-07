Taliban, Almanya'nın kendi zulmünden kaçan göçmenleri sınır dışı etmesine karşı çıktı

Afganistan'da iktidarı elinde tutan İslamcı Taliban rejimi, Almanya'nın ciddi suçlar işledikleri için hüküm giyen Afganistanlı göçmenleri sınır dışı edeceği açıklaması üzerine Almanya'yı göçmenlerin haklarını korumaya çağırdı.

Anadolu Ajansı İngilizce servisinin haberine göre, Taliban rejiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Balhi, X üzerinden yaptığı açıklamada, Kabil'in "Afganistan yurttaşlarının Almanya'dan sınır dışı etme kararını izlediğini" söyledi.

Taliban'ın açıklaması, Başbakan Olaf Scholz'un, Almanya'nın ciddi suç işleyen Afganistanlı ve Suriyelileri sınır dışı etmeye yönelik düzenlemeler planladığını açıklamasının ertesi günü geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim kentinin pazar meydanında bıçaklı bir Afganistanlı, göçmen ve İslam karşıtı aşırı sağcı Pax Europa hareketinin düzenlediği mitinge katılanlara saldırarak beş kişiyi yaralamış, yaralılara yardım etmeye çalışan bir polis memurunu da bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Memur kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Saldırının ardından parlamentoda milletvekillerine seslenen Scholz, Almanya'nın aşırı dincilere veya ülkenin mültecileri koruyan yasalarını istismar eden suçlulara tolerans göstermeyeceğini söyledi.

“Bu tür suçlular Suriye ve Afganistan'dan gelse bile sınır dışı edilmelidir. Ciddi suçluların ve teröristlerin burada yeri yoktur. Bu gibi durumlarda Almanya'nın güvenlik çıkarları, failin korunma konusundaki çıkarlarından daha ağır basmaktadır." dedi.

Scholz, Almanya İçişleri Bakanlığının terör eylemleri veya ciddi suçlar işleyen Afganistanlıların kendi ülkelerine sınır dışı edilmesini mümkün kılacak yasal değişiklikler ve pratik adımlar üzerinde çalıştığını söyledi.​​​​​​​

Sorunun diplomatik kanallardan çözülmesini umduğunu dile getiren Belhi, Afganistanlıların haklarının korunması çağrısında bulundu. Afganistanlıların "şu veya bu bahane altında veya üçüncü bir ülkeye devredilmiş tüm yerleşik anlaşmalara aykırı olarak bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalma[larını]" eleştirdi.

Taliban'ın ironik müdahalesi

Almanya'da halen 150 bin dolayında kayıtlı Afganistanlı mülteci var. Taliban'ın 2021'de Afganistan'ı ABD ile anlaşarak ele geçirmesinden sonra, Afganistan'dan Almanya'ya göç dalgası arttı. 2022'de 36 bini aşkın Afganistanlı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Bu 2021'e oranla yüzde 76'lık bir artış anlamına geliyor.

Almanya'ya iltica eden Afganistanlı göçmenler, en yaygın olarak şiddet ve zulümden kaçmak için bu ülkeye geliyor. Uzun yıllardır süren savaş ve Taliban'ın zalim yönetiminden kurtulmak umuduyla kaçanların yanında, yaygın insan hakları ihlalleri, cinayet, işkence, yasa dışı gözaltı ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve kadınların eğitim görmesi, çalışması ve medeni haklara sahip olmalarına yönelik cinsiyet temelli yasak ve baskılar da ikinci büyük iltica nedeni. Bunun ötesinde yoksulluk ve gıda güvensizliği de üçüncü büyük iltica nedeni olarak ortaya çıkıyor.

Taliban yönetiminin bir İslamcının işlediği cinayet üzerinden tartışmaya dahil oması kendi zulmünden kaçanların "hakları"nın koruyuculuğundan çok Afganistan'daki rejimi siyasi olarak tanımayan ve Afganistan'a mali yardımın devamı için insan ve kadın hakları konusunda ilerlemeyi şart koşan Avrupa Birliği ülkeleriyle fiili muhataplık fırsatını değerlendirme çabası olarak sırıtıyor.

(AEK)