"Talebimiz özgürlük, muhatabı Sayın Öcalan"

İlk olarak söz alan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Bugün özgürlük günüdür. Kürt halkı ve sayın Öcalan için özgürlük günüdür. Bu ülkenin en büyük sorunu özgürlük sorunu bütün bu sorunun temeli Kürt sorunu. Bu kadar zaman geçti kürt sorununa karşı doğru bir çözüm sunulmadı. 9 Ekim komplosu bugün yaşadığımız 3 Dünya Savaşı'nın temeliydi. Bu Kürt sorunu nedir? Kürtlerin ana vatanının parçalanarak inkar edilmesidir. Kürt sorunu Kürt halkının özgür yaşmama ulus olmaktan çıkarılma sorunudur. Bu Sayın Öcalan'ın tespitidir. Kürt sorunu bir güvenlik sorunu değil, özgürlükler ve statü sorunudur. Peki kimdir bu sorunun demokratik çözümün muhatabı? Halkıma sormuyorum" diyen Uçar'a burada halk hep bir ağızdan "Abdullah Öcalan" dedi.



Ardından devam eden Uçar, "Yüzyıldır bu halkı terör kavramıyla kandırıyorsunuz. Terör dediğiniz şey bu halkın değerleridir. Türkiye'nin her yerinde barış icin bağıranlara karşi törerist diyemezsiniz. Toplumsal barışı tecritin inkarı üzerine mi kuracaksınız? Barış bir erdemdir. Sayın Öcalan'i hangi hukukla tecritte tutuyorsunuz. Sayın Öcalan bu ülke için çok güçlü bir fırsat. Dünü kaçırdık ama bugün bizim yarın da bizim bütün herkese sesleniyorum sayın Öcalan'ın tecritine karşı durmaya demokratik bir ülke için mücadeleye davet ediyorum. Bu halkın taleplerini duymak zorundasınız. Bizim talebimiz özgürlüktür tüm Türkiye halkları için özgürlüktür. Bunun da muhatabı Sayın Öcalan'dır" diyerek sözlerini sonlandırdı.