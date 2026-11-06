Talebanî: Em ji hikûmetê vedikişin

Bafil Talebanî ragihand ku ew îtiraf bi civîna Parlamentoya Herêma Kurdistanê nakin û daxwaz ji PDKê kir ku dawî li tevgera hêzê bîne û got: “Em ji vê hikûmetê vedikişin.”
Piştî civîna Meclisa Rêveberiya Yekitiya Niştîmanî Kurdistan (YNK) Bafil Talebanî peyameke vîdeoyî weşand.
Bafil Talebanî ragihand ku wan gelek caran li Hewlêrê bi berpirsan re hevdîtin pêk anîne û got:
“Her carê ku pêşketin çêbûye di hevdîtinan de têk çûye, parlamento li hev neciviyane. Lê belê di nav PDKê de hatiye isbatkirin ku nizanin hikûmraniyê bikin, me berê gotibû tişteke wiha bibe, em îtiraf pênakin.”
“Îro rêveberiya YNKê desthilat da min û em radigihînin ku em îtiraf bi vê civînê nakin. Ev hikûmet têk çûye. Lewma biryara me ew e ku em ji vê hikûmetê vekişin. Em ji her qurbaniyê re amade ne. Em bi çareserkirina pirsgirêka Rojava û pêvajoya aştiyê û birayên xwe yên li Rojhilat ve mijûlin.
Peyameke min ji we re heye; we biryareke neheq da. Ez ji we re dibêjim, gel netirsînin. Dest ji liv û tevgera hêzê berdin, Em civînê û hikûmeta ku dê di encama vê civînê de were avakirin nas nakin. Ez ji wan dixwazim ku me neçar nekin ku bertek nîşan bidin. Ew çi postê li Hewlêrê destnîşan bikin, em ê li Silêmaniyê destnîşan bikin.”
Krîza avakirina hikûmetê du sal in berdewam dike
Li Herêma Kurdistanê ya Federal a Îraqê, hilbijartinên parlamentoyê di 20ê Cotmeha 2024an de pêk hat. Lêbelê ji wê rojê ve parlamentoyê deriyên xwe venekirine û hikûmet jî nehatiye ava kirin. Her çend di navbera PDK û YNKê de ji bo avakirina hikûmetê gelek civîn hatibin kirin jî, heta niha tu lihevkirineke zelal derneketine holê.
Di hilbijartina Cotmeha 2024an de kursiyên ku partiyan bi dest xistibûn ev in:
PDK: 39
YNK: 23
Nifşê Nû: 15
Yekgirtû: 7
Komele: 3
Helwest: 4
Bereya Gel: 2
Goran: 1
Hevpeymana Herêma Kurdistan: 1
Pêkhateyan: 5
(AY)