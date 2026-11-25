25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul’da düzenlenecek eylem öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesi çevresinde polis ablukası başladı.

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın ilçe genelinde 24 saat süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikleri yasaklamasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bölgede trafik kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Emniyetin açıklamasına göre saat 14.00’ten eylem sona erene kadar İstiklal Caddesi ve caddeye bağlanan çok sayıda yol araç trafiğine kapatılacak. Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı’na yaya girişleri de kısıtlanacak. İstiklal Caddesi, Tünel Meydanı, Sıraselviler Caddesi ve çevresindeki sokaklarda yaya ve araç geçişleri kapatılabilecek ya da kontrollü sağlanacak.

Emniyet, sürücülere alternatif güzergâh olarak İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi’ni kullanmalarını önerdi.

Kapatılacak yollar

Emniyetin açıklamasına göre saat 14.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:

· Sıraselviler Caddesi’nin Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydanı yönüne giden bölümü

· Taksim Meydanı’nda büfelerin önünden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol

· Refik Saydam Caddesi üzerinden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş ve çıkışlar

· Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi

· Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

· Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi kesişimi

· Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi yönüne giden yollar

· Yeni Çarşı Caddesi’nin İstiklal Caddesi ile kesişiminden İstiklal Caddesi yönüne giden yol

· Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi yönüne giden yol

· Tak-ı Zafer Caddesi ve Mete Caddesi’nin İnönü Caddesi kesişiminden itibaren olan bölümü

Kaymakamlık 24 saat yasak getirdi

Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarının “kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği” gerekçesiyle 25 Kasım günü saat 00.01’den itibaren ilçe genelindeki tüm açık alanlarda etkinlikleri 24 saat süreyle yasakladı.

Yasak kapsamında toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu. Kaymakamlık ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilçe genelinde başka noktalarda da yaya ve araç trafiğinin durdurulabileceğini bildirdi.

Kadınlar Taksim Tünel’e çağrı yaptı

Yasak kararına kadın örgütleri ve hukukçular tepki gösterdi. Avukat Yelda Koçak, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Beyoğlu Kaymakamlığının gelenekselleşen 25 Kasım yasağı da geldiğine göre olağanüstü bir durum yok demek ki! Yine iptal davaları açılacak, yine kadınlar sokakları zapt edecek. Direneceğiz, mücadele edeceğiz, sözümüzü istediğimiz yerde, istediğimiz gibi söyleyeceğiz!” dedi.

Kadın Zamanı Derneği de “25 Kasım'da Alanlardayız! Erkek devlet şiddetine isyandayız. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyerek 25 Kasım 19.30'da Taksim Tünel'deyiz!” çağrısı yaptı.

25 Kasım Kadın Platformu ise X hesabından yaptığı paylaşımda, “Pankartımız hazır, isyanımızla geliyoruz! Hayatlarımıza kasteden erkek-devlet şiddetine karşı isyanımızla yarın 19.30’da Taksim Tünel’deyiz!” dedi.

(EMK)