ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 26 Kasım 2025 09:46
 ~ Son Güncelleme: 26 Kasım 2025 09:59
1 dk Okuma

Taksim’de 25 Kasım yürüyüşünde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Platform, açıklamasında kadın dayanışmasını vurgularken, gelecek yıl 25 Kasım’da yeniden sokaklarda olacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Taksim’de 25 Kasım yürüyüşünde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Fotoğraf: 25 Kasım Platformu

İstanbul Taksim’de dün gerçekleştirilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüşünde gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Platformu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Gözaltına alınan 13 arkadaşımızın hepsi serbest bırakıldı! Haklı mücadelemiz engellenemez, nefrete inat yaşasın hayat, yaşasın kadın dayanışması! 💜
Seneye 25 Kasım'da yine sokaktayız!”

Platform, açıklamasında kadın dayanışmasını vurgularken, gelecek yıl 25 Kasım’da yeniden sokaklarda olacaklarını duyurdu.

Kadın ve LGBTİ+’lar İstiklal'den seslendi: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ
Kadın ve LGBTİ+’lar İstiklal'den seslendi: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz
25 Kasım 2025
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Ankara’dan seslendi: Barışın garantisiyiz
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Kadınlar ve LGBTİ+’lar Ankara’dan seslendi: Barışın garantisiyiz
Bugün 08:39
25 Kasım: Kadınlar Birlikte Aşıyor
25 Kasım: Kadınlar Birlikte Aşıyor
17 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
25 Kasım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git