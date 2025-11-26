Taksim’de 25 Kasım yürüyüşünde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul Taksim’de dün gerçekleştirilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü yürüyüşünde gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Platformu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:
“Gözaltına alınan 13 arkadaşımızın hepsi serbest bırakıldı! Haklı mücadelemiz engellenemez, nefrete inat yaşasın hayat, yaşasın kadın dayanışması! 💜
Seneye 25 Kasım'da yine sokaktayız!”
Platform, açıklamasında kadın dayanışmasını vurgularken, gelecek yıl 25 Kasım’da yeniden sokaklarda olacaklarını duyurdu.
(EMK)