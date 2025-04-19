Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nın “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır!” sloganıyla Beyoğlu Tünel Meydanı’ndan Taksim’e yapmak istediği yürüyüş öncesi Valilik kararıyla ulaşım kısıtlandı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”

Ne olmuştu? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından dün (18 Nisan) yaptığı paylaşımda, “Nehirden denize özgür Filistin! Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!” dedi. İstanbul Valiliği, CHP’nin Gazze’ye destek yürüyüşünün güzergahını uygun bulmadığını sözlü olarak CHP’ye bildirdi. CHP, buna rağmen bugün saat 19.00’da Tünel’den Taksim’e yürüyeceklerini duyurdu.

(VC)