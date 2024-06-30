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Yayın Tarihi: 30 Haziran 2024 10:30
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2024 10:38
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22. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ

Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici olarak çalışmayacak

Metro İstanbul, Valilik kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici olarak çalışmayacak

32. İstanbul Onur Haftası kapsamında bugün yapılacak olan 22. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi, Valilik kararı gerekçe gösterilerek bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacağı açıklandı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”

(VC)

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