Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici olarak çalışmayacak

32. İstanbul Onur Haftası kapsamında bugün yapılacak olan 22. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi, Valilik kararı gerekçe gösterilerek bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacağı açıklandı.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”

(VC)