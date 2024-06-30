22. İSTANBUL ONUR YÜRÜYÜŞÜ
Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici olarak çalışmayacak
Metro İstanbul, Valilik kararı gereğince saat 10.00 itibarıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı ile Şişhane ve Taksim metro istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
32. İstanbul Onur Haftası kapsamında bugün yapılacak olan 22. İstanbul Onur Yürüyüşü öncesi, Valilik kararı gerekçe gösterilerek bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacağı açıklandı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
“İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”
(VC)
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