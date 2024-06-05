Taksim Maksemi’nde Cumhuriyet Müzesi açılıyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Taksim Maksemi'nin Cumhuriyet Müzesi olarak açılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Polat, "İBB Miras restorasyonuyla İstanbul’a yeni bir müze daha kazandırıyoruz Taksim Meydanı’na adını veren, Osmanlı mirasının simge yapılarından Taksim Maksemi’ni, Cumhuriyet ruhuna yakışır bir şekilde, İstanbul’a, İstanbullulara Cumhuriyet Müzesi olarak kazandırıyoruz" dedi.

Maksemden Taksim'e: Bu Bir Su Öyküsüdür

Meydana adını veren, Osmanlı su mirasının simge yapılarından Taksim Maksemi'nin yapımına 1700'lerde başlandı. 1733'te tamamlanan bir su ulaştırma tesisi olan yapı, Boğaziçi kıyılarında artan yerleşimin su ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu.

Belgrad ormanlarının gümrah sularını bentler ve kanallar aracılığıyla Taksim'e ulaştırıyordu. Daha sonra bu su, Taksim Maksemi ve sarnıcı aracılığıyla Tophane, Karaköy, Pera, Kasımpaşa mahallelerindeki çeşmelere kadar ''taksim'' ediliyordu.



Maksem, sekiz köşeli, piramidi andıran bir gövdeye, yine piramidi andıran ve köşeli bir kubbeye sahip. Hemen yanındaki sarnıç ise suyun depolandığı ve makseme bağlı ayrı bir yapı.(AÖ)